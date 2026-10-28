طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً

احتج طلبة مدارس مدينة ديرك، اليوم، رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية والذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعياً، مطالبين بتعديل القرار والاعتراف باللغة الكردية رسمياً في الدستور.

طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً
طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً
طلبة ديرك يحتجون على حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   11:55
قامشلو
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تتواصل الاحتجاجات الطلابية الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، والذي حصر التدريس باللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وفي السياق، تجمع طلبة مدينة ديرك في منطقة الجزيرة، صباح اليوم، أمام مبنى المجمع التربوي في المدينة، ونظموا وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية.

وعقب الوقفة، تحرك الطلبة في مسيرة باتجاه مبنى مديرية منطقة ديرك، والتقوا بمدير منطقة ديرك، شيرو شرو، الذي استمع إلى مطالب الطلبة والتي تضمنت إلغاء قرار وزارة التربية وتعديله وتدريس المناهج باللغة الكردية والاعتراف الدستوري باللغة الكردية، معبّراً عن مساندته لحقوق الطلبة ضمن سوريا جديدة وديمقراطية تحتضن حقوق جميع شعوبها.

وشدد شرو على أن مديرية المنطقة ستعمل على إيصال صوت الطلبة ومطالبهم إلى الجهات المختصة، ودراسة ما تقدموا به من مطالب.

واختُتمت المسيرة بإطلاق الطلبة شعارات تطالب بحقوق اللغة الكردية والاعتراف بها.

(ك ع/ح)

ANHA


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