مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة

تحطمت مروحية إيطالية تابعة لقوة "يوفور" في البوسنة، ما أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة آخرين.

مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   22:48
مركز الأخبار
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أعلنت قيادة قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة "يوفور"، اليوم، تحطم مروحية عسكرية إيطالية من طراز "CH-47 شينوك" في منطقة برتشكو شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وقالت القوة، في بيان، إن المروحية تحطمت خلال مهمة روتينية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على التعامل مع تداعيات الحادث، فيما فُتح تحقيق شامل لتحديد أسبابه وملابساته.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإصابة 12 آخرين، في حين لم تؤكد قيادة «يوفور» هذه الحصيلة بشكل رسمي، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل بعد التحقق منها.

وأكدت القوة أن الحادث لم يتسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية أو الممتلكات والمركبات، ولم يسفر عن إصابات بين المدنيين.

وتتولى "يوفور" مهمة حفظ السلام في البوسنة منذ عام 2004، بعدما خلفت قوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انتشرت في البلاد عقب الحرب بين عامي 1992 و1995.

(ع م)

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