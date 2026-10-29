أهالي ديرك ينددون بالاعتداءات على عائدي كري سبي ويطالبون بمحاسبة الجناة

طالب أهالي مدينة ديرك بمحاسبة ممن اعتدوا على أهالي كري سبي المهجرين العائدين إلى منازلهم، معبرين عن رفضهم لتلك الانتهاكات، مؤكدين أن هذه المحاولات تسعى لتقويض التعايش السلمي واستهداف حقوق المكونات.

أهالي ديرك ينددون بالاعتداءات على عائدي كري سبي ويطالبون بمحاسبة الجناة
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الخميس 29 تشرين الأول, 2026   06:10
قامشلو
كلثومة علي
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تتواصل الردود المنددة بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي طالت مهجرين من أهالي مدينة كري سبي/تل أبيض إبان عودتهم إلى ديارهم، والتي أسفرت عن إحراق ممتلكات العائدين وسيارتهم، وفي هذا السياق تحدث مواطنون من مدينة ديرك في منطقة الجزيرة لوكالتنا.

وأشار المواطن علي أوريان أن الاعتداءات التي طالت المهجرين العائدين إلى كري سبي/تل أبيض، مؤسفة للغاية، خاصة أنها تأتي في وقت كان يفترض فيه أن يسود عهد جديد من الاندماج والعيش السلمي وأن يتعامل الجميع كإخوة، إلا أن الأطراف المقابلة ضربت بهذه القيم.

وتابع بالقول: "نحن كشعب كردي متمسكون بالعيش السلمي ونرفض أي اعتداء يطال أي مكون، وعليه فإننا نندد بهذه التصرفات التخريبية في كري سبي ونستنكرها بأشد العبارات، ونؤكد عهدنا بأننا لن نترك أرضنا وسنبقى متشبثين بها رغم كل المحاولات الهمجية، إذ يجب أن تكون سوريا المستقبل دولة متعددة الألوان تعترف بحقوق كامل مكوناتها وشعوبها ليتمكن الجميع من العيش بكرامة وأمان".

من جانبها، أشارت المواطنة روشن رشيد إلى أن الهجمات والانتهاكات التي استهدفت مهجري كري سبي لا تمت للإنسانية بصلة، وعدّته سلوكاً وحشياً يستهدف ركائز العيش السلمي والتآخي بين المكونين الكردي والعربي، وقالت: "نحن كشعب سنقاوم هذه المخططات التي تحاول النيل من قيمنا ومكتسباتنا التي تعمدت بدم الألاف من أبنائنا وبناتنا، ولن نسمح لمريدي الفتنة بنيل مآربهم".

وأضافت روشن: "نكرر استنكارنا الشديد لهذه الاعتداءات وحرق ممتلكات المواطنين وسيارتهم، ونؤكد أننا سنكون سنداً لأهالينا في محنتهم، ونطالب بضرورة تقديم كل من مد يده بالتخريب والاعتداء إلى المحاسبة والعدالة".

بدورها، قالت المواطنة سكينة محمد: "إننا نندد بتلك الاعتداءات الإجرامية في كري سبي، ونتساءل: لماذا كل هذا الاستهداف المستمر للشعب الكردي؟ نحن شعب لا يطلب سوى حقوقه والاستقرار والحياة الآمنة السليمة بعيداً عن الصراعات والفوضى، ورداً على كل هذه الهجمات والاعتداءات، نؤكد أننا سنزداد صلابة وقوة، وسنصر على ترسيخ العيش السلمي والبقاء على أرضنا رغماً عن المؤامرات والمخططات كافة".

(ح)

ANHA


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