عمال في 113 ميناء يضربون احتجاجاً على تصدير الأسلحة

يشارك عمال في 113 ميناء بـ22 دولة في إضراب احتجاجاً على الحروب وتصدير الأسلحة، وسط توقعات بتعطيل حركة الشحن وخدمات العبارات في موانئ رئيسية.

عمال في 113 ميناء يضربون احتجاجاً على تصدير الأسلحة
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   23:32
مركز الأخبار
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يعتزم عمال موانئ في 22 دولة تنفيذ إضراب، غداً، احتجاجاً على الحروب واستخدام الموانئ لتصدير الأسلحة، في تحرك قد يعطل حركة الشحن في عدد من الموانئ الرئيسية، وفق منظمي الإضراب.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن أكثر من 25 نقابة عمالية تدعم التحرك في 113 ميناء، بعدما أطلقت نقابات في إيطاليا وفرنسا واليونان وإقليم الباسك الإسباني وتركيا والمغرب الدعوة إليه.

ومن المتوقع أن يشمل الإضراب موانئ رئيسية في أوروبا وخارجها، بينها هامبورغ وبلنسية ولو هافر والجزيرة الخضراء وبيرايوس وجنوة، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط في المغرب وميناء نهافا شيفا في الهند.

وقال المنظمون إن الإضراب قد يؤثر في أكثر من 40 في المئة من حركة الشحن في البحر المتوسط، ويعطل شحنات تتجاوز قيمتها ملياري دولار، فيما لم يتضح بعد حجم المشاركة الفعلية ومدى الاضطرابات التي قد تنجم عنه.

وفي إيطاليا، توقع متحدث باسم ميناء جنوة تأثيراً محدوداً، بينما حذر ميناء بيرايوس اليوناني من اضطرابات في خدمات العبارات المتجهة إلى الجزر. ومن المقرر أن تبقى العبارات راسية في الموانئ اليونانية خلال الإضراب.

ويمتد التحرك إلى خارج أوروبا، إذ توقع المنظمون اضطرابات في نحو 12 ميناء هندياً، مع انضمام اتحاد عمال النقل المائي في الهند إلى المبادرة.

من جهته، أعلن "أسطول الصمود العالمي"، المؤيد للفلسطينيين، عزمه تنفيذ تحركات منسقة في المياه دعماً للإضراب.

(ع م)

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