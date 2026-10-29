الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه بالحسكة

تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة المطرية التي شهدتها عدة مناطق في سوريا بأضرار في مخيمات ومراكز إيواء مهجري سري كانيه بريف الحسكة، حيث غمرت المياه عشرات الخيام ودخلت إلى عدد من مراكز الإيواء، ما فاقم معاناة المهجرين ودفع فرق الإغاثة والقوى المحلية إلى التدخل لمساعدتهم.

الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه بالحسكة
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   07:59
مركز الأخبار
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شهدت عدة مناطق في سوريا، بينها مدينة الحسكة وريفها، هطولات مطرية غزيرة وعاصفة مطرية تسببت بأضرار في عدد من مخيمات ومراكز إيواء مهجري سري كانيه، وسط ظروف إنسانية صعبة ومناشدات للتدخل العاجل.

وفي مخيم سري كانيه ومخيم واشو كاني للإيواء بمدينة الحسكة، غمرت مياه الأمطار عشرات الخيام وألحقت أضراراً بها، ما دفع الهلال الأحمر الكردي إلى تقديم الخدمات الطبية للمهجرين والعمل على نقل المتضررين إلى مبانٍ طبية داخل المخيم، حفاظاً على سلامتهم.

كما تدخلت وحدات حماية المرأة (YPJ) ولواء الحسكة لمساعدة المهجرين المتضررين من الأمطار، والمساهمة في إجلاء العائلات المتضررة وتقديم المساعدة لهم، في ظل استمرار الظروف الجوية السيئة.

وفي قرية تل فويضات بريف مدينة تل تمر، دخلت مياه الأمطار إلى منازل مهجري سري كانيه المقيمين في مراكز الإيواء، ما تسبب بأضرار ومعاناة للأهالي، وسط مناشدات للجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتحدثت إحدى المهجرات عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي داخل المخيمات، في ظل تسرب مياه الأمطار وغمر الخيام، ودعت لجنة مهجري سري كانيه إلى تسريع عملية عودة المهجرين إلى مناطقهم، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة وتفاقم معاناتهم في مخيمات الإيواء.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المعنية تعليق الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ولمدة يوم واحد، نظراً للأحوال الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلاب.

وجدد مهجرو سري كانيه في مخيمات الإيواء بالحسكة مناشدتهم الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل، بعد تضرر عشرات الخيام جراء الأمطار الغزيرة، والعمل على تأمين أماكن إيواء مناسبة واحتياجاتهم الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية.

(كروب/أ ب)

ANHA


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