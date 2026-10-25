أغنية جديدة للشهداء بعنوان "البطل"

أعدّ استوديو الشهيدة مزكين، التابع لحركة هلال زيرين للثقافة والفن، عملاً فنياً جديداً بعنوان "البطل" (Leheng)، إهداءً لشهداء حرية كردستان الذين أُعلن عن استشهادهم في الفترة الأخيرة.

أغنية جديدة للشهداء بعنوان "البطل"
الثقافة والفن
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   05:50
قامشلو
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في عمل فني يحمل طابعاً إنسانياً ووجدانياً، يستحضر استوديو الشهيدة مزكين مشاعر أمهات الشهداء وتضحيات أبنائهن وبناتهن من خلال فيديو كليب جديد بعنوان البطل (Leheng).

العمل الفني كتبت كلماته فريدة رابو، وقامت بأدائه وإعداده عضوات الاستوديو مفيدة حمدي وزينب منصور، وتتمثل الميزة الأساسية لهذا العمل في أنه صيغ بلسان ومشاعر الأمهات تجاه أبنائهن وبناتهن الذين نالوا مرتبة الشهادة.

وقد قامت كولى ولات بتصوير مشاهد الفيديو كليب الخاص بالأغنية. وإلى جانب مقاتلات الكريلا، تظهر في الكليب أمهات من عضوات مؤسسة عوائل الشهداء في قامشلو، وهنّ يحملنَ صور أبنائهن وأقربائهن الشهداء.

ومن بين الأمهات المشاركات في الكليب، والدة الشهيدة زنارين حسكة التي استشهدت في "كرى صور" في جنوب كردستان بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى والدتين لشهيدين أُعلن عن استشهادهما قبل فترة وجيزة.

"أردنا تقديم هدية للشهداء ولأمهاتهم"

أصدر استوديو الشهيدة مزكين بياناً حول هذا العمل جاء فيه: "إن حركة حرية كردستان لم تصنع أبطالاً فدائيين ونماذج قلّ نظيرها في روج آفا فحسب، بل في أجزاء كردستان الأربعة.

لقد أسست مجتمعاً يستقبل شهداءه بالزغاريد، والحناء، والاحتفاء، والافتخار. إن مشاهد مراسيم الشهداء، ولا سيما مواقف أمهات الشهداء، تركت أثراً عميقاً في نفوسنا كما أثرت في المجتمع بأسره.

ومن هنا، أردنا إعداد عمل فني ليكون إهداءً لشهدائنا ولتلك الأمهات المخلصات لأبنائهن. ونحن ندرك تماماً أنه لا يوجد عمل يفي هذا الموقف والنهج الفدائي حقه، لكننا حاولنا تقديم هدية للشهداء وأمهاتهم.

لقد كانت المسيرة الفنية بدءاً من صناعة الأغنية وحتى يوم تصوير الكليب تحمل قيمة معنوية بالغة ووقعاً خاصاً في نفوسنا. وإننا من خلال هذا العمل، نستذكر مجدداً جميع شهداء كردستان وننحني إجلالاً أمام تضحياتهم وعطائهم".

وينشر فيديو كليب "البطل" (Leheng) اليوم 25 تشرين الأول، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيدة بيريتان (غولناز كاراتاش).

(ل م)

ANHA


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