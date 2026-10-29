العثور على رفات 3 أشخاص في حي المضابع بحمص

عُثر على رفات ثلاثة أشخاص على الأقل في حي المضابع بحمص، يُعتقد أنها تعود لضحايا مجزرة عام 2012.

العثور على رفات 3 أشخاص في حي المضابع بحمص
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   21:32
مركز الأخبار
+

عُثر اليوم على رفات بشرية داخل حفرة في حي المضابع بمدينة حمص، يُعتقد أنها تعود إلى ضحايا مجزرة جماعية ارتكبت عام 2012.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تضم الرفات بقايا رجال ونساء وأطفال، فيما جرى العثور حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص على الأقل، وسط غياب معلومات دقيقة عن العدد الإجمالي للضحايا أو هوياتهم.

وبحسب المرصد السوري، ارتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 26 مقبرة، ضمت رفات 220 ضحية.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

القوات الإسرائيلية تقيم حواجز للتفتيش وتتوغل في ريف القنيطرة

المادة التالية

مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة

أخبار ذات صلة

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 18:40

المبادرة الشعبية في قامشلو تدين الاعتداءات على مهجري كري سبي وتطالب بوقف خطاب الكراهية

المبادرة الشعبية في قامشلو تدين الاعتداءات على مهجري كر...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 13:02

بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها

بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتح...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 14:25

محامٍ: استمرار تأجيل صياغة الدستور يضعف مؤسسات الدولة وثقة المواطنين

محامٍ: استمرار تأجيل صياغة الدستور يضعف مؤسسات الدولة و...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 02:30

طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية

طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفض...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 16:52

لجنة مهجّري كري سبي تؤكد إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة للمهجرين

لجنة مهجّري كري سبي تؤكد إجراء مباحثات لضمان عودة آمنة ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 02:30