مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي

احتضنت مدينة تل تمر مهرجان "موزاييك" الثقافي، بمشاركة فرق فنية وفلكلورية تمثل جميع المكونات السورية، احتفاءً بالتنوع الثقافي واللغوي والتراث الأصيل الذي تتميز به المنطقة.

مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
مهرجان "موزاييك" في تل تمر يحتفي بالتنوع الثقافي واللغوي
الثقافة والفن
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   16:34
الحسكة
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نظّمت منظمة سلام للأمل، اليوم، بالتنسيق مع منظمة أكتد مهرجان "موزاييك" الثقافي في مدينة تل تمر، بمشاركة فرق غنائية وفلكلورية آشورية وأرمنية وسريانية وعربية وكردية، بهدف الاحتفاء بالتنوع الثقافي واللغوي وإبراز التراث الأصيل لمكونات المنطقة.

وأُقيم المهرجان في صالة الكنيسة وسط المدينة، حيث اجتمع أبناء مكونات تل تمر في فعالية ثقافية وفنية هدفت إلى إبراز غنى الموروث الشعبي وتعدد الثقافات والتقاليد التي تشكل جزءاً من هوية المنطقة.

واستُهل المهرجان بكلمة مسؤولة منظمة سلام للأمل، جيانا أحمد، رحّبت فيها بالحضور، وتطرقت إلى التنوع الثقافي واللغوي في تل تمر، التي تضم مكونات كردية وعربية وسريانية وآشورية وأرمنية. وأشارت إلى ما يعكسه هذا التنوع من غنى ثقافي واجتماعي يميز المدينة.

وتخللت المهرجان عروض غنائية وفقرات من الرقص الشعبي والفلكلوري، قدمتها فرق فنية متعددة، استعرضت من خلالها جوانب من التراث الشعبي والثقافي للمكونات المشاركة.

وشاركت في العروض فرقة "أترا" الآشورية للرقص الفلكلوري، وفرقة "سايات نوفا"، وفرقة "أتساخ" الأرمنية، وفرقة جمعية روج آفا، وفرقة الشهيد هوكر التابعة لمركز خابور في الحسكة، وفرقة الجمعية الثقافية السريانية، وفرقة البيت الثقافي العربي، إلى جانب فرقة "شورش" التابعة لمركز الثقافة والفن في تل تمر.

وتنوعت الفقرات بين الغناء والرقص الفلكلوري والشعبي، بما أتاح إبراز جوانب من التراث الفني الذي تتوارثه مكونات المنطقة، وسلط الضوء على دور الفرق الثقافية في الحفاظ على الفنون الشعبية وصونها ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

واختتمت فعاليات المهرجان، بتكريم عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تل تمر، لدورها في ترسيخ قيم العيش المشترك بين مكونات المنطقة.

ويأتي تنظيم مهرجان "موزاييك" في سياق الأنشطة الثقافية التي تسعى إلى إبراز التنوع الثقافي واللغوي في مدينة تل تمر، وتعزيز التعارف والتواصل بين مكوناتها، وترسيخ قيم التآخي والعيش المشترك من خلال الثقافة والفن والتراث الشعبي.

(ل م)

ANHA


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