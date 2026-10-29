السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة

أودت الأمطار والسيول في مناطق واسعة من سوريا بحياة شخصين على الأقل، وسط استمرار البحث عن مفقودين، وانهيار وخروج 7 جسور وعبّارات وطرق ترابية عن الخدمة، وانقطاع طرق رئيسية بين المحافظات، بينها حلب – الرقة والرقة – دير الزور وحمص – الفرقلس، وتضرر المهجرين.

السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
السيول في سوريا تودي بحياة شخصين وتُخرج 7 جسور وطرق عن الخدمة
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   09:21
مركز الأخبار
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شهدت مناطق واسعة من سوريا، أمس الأربعاء، هطولات مطرية رعدية غزيرة ترافقت مع تساقط البَرَد وهبّات رياح قوية، وتركزت في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وأرياف حلب وحماة وحمص، قبل أن تمتد آثارها إلى مناطق أخرى، بينها ريف دمشق ودرعا وطرطوس.

وبحسب رصد مراسلينا ومتابعتهم الميدانية، تسببت الأمطار بتشكل سيول وفيضانات وجريان الأودية، ما أدى إلى وفاة أشخاص وفقدان آخرين، ومحاصرة مدنيين بالمياه، وغمر منازل وخيام للمهجّرين، فضلاً عن انهيار جسور وعبارات مائية وانقطاع طرق رئيسية، في وقت يواصل الأهالي مع فرق الإنقاذ جهودهم للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية.

هذا ولم تنشر الجهات الرسمية في البلاد حتى صباح اليوم، إحصائية كميات الأمطار الهاطلة بالملليمتر في المحافظات السورية.

وأسفرت السيول عن خروج سبعة جسور وعبارات وطرق ترابية عن الخدمة، بينها موجودة على الطرق العامة الرئيسية بين المحافظات، أدت لانقطاع الطرق بشكل كامل.

الرقة.. ضحايا ومفقودون وانهيار جسور

وفي محافظة الرقة، السيول قرب جسر السلماني غرب مدينة الطبقة جرفت سيارة تقل عائلة، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين جرفتهم المياه في المنطقة.

وفي محيط جسر الرصافة، سُجلت حالات فقدان لأشخاص جرفتهم السيول، وسط تضارب المعلومات الأولية بشأن عدد المفقودين، في حين تواصلت عمليات البحث والإنقاذ.

وأدت السيول إلى انهيار جسري السلمانية والكنطري، وانهيار جزئي لجسر رطلة، إضافة إلى انهيار جسر ترابي في قرية كسرة سرور، كما حاصرت المياه منازل في قرية فتيح بريف الرقة الغربي.

وطالت الأضرار عشرات المنازل في مدينة الرقة والطبقة وكري سبي والمنصورة، فيما تسببت المياه بعرقلة حركة السير وتعطل التنقل بين عدد من المناطق.

وفي مخيمات النزوح بريف الرقة، أدت الأمطار والسيول إلى تضرر أكثر من 375 عائلة ضمن مخيمات مهرجين من كري سبي ومناطق من حمص وحماة.

طرق مقطوعة في الرقة

وتسببت السيول بانقطاع طريق حلب – الرقة عند جسر السلماني غرب الطبقة، ما عرقل حركة المرور بين المنطقتين.

كما انقطع طريق الرقة – دير الزور عند جسر الخرار في منطقة الغانم العلي، وسط صعوبات في التنقل نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتضرر المعابر.

وفي مناطق أخرى من المحافظة، جرفت السيول الأتربة والحجارة إلى الطرق، يعمل الأهالي منذ الصباح على ازالتها وإعادة الحركة للمدينة بعد انخفاض مستوى الهطول منذ فجر اليوم.

دير الزور.. أضرار في الجسور وتحذيرات من السيول

وفي محافظة دير الزور، تسببت الأمطار الغزيرة بجريان السيول في عدد من المناطق، وشملت المناطق المتضررة جسر الكبر في منطقة الجزرات، وجسر الطريف، ومنطقة خان الزهراء، وجسر الشيحا في منطقة التبني.

كما توقفت حركة الجسور الحربية العائمة في مدينتي دير الزور والميادين، في ظل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وشدة جريانها.

وفي محيط البوكمال وباديتها، شهد وادي الصواب وروافده سيول جارفة، دون وقوع اضرار واقتصارها على قط الطرق بين القرى والبلدات.

وامتدت تداعيات الحالة الجوية إلى حركة النقل، إذ توقفت رحلات النقل بين دير الزور والمحافظات الأخرى بصورة مؤقتة، قبل ان تنطلق بعضها صباح اليوم.

الحسكة.. غرق خيام في مخيمات المهجّرين

وفي محافظة الحسكة، تسببت الأمطار الغزيرة بتجمع المياه في عدد من المناطق، وسط أضرار طالت مخيمات المهجّرين، ولا سيما مخيمي واشوكاني والطلائع اللذين يضمان عائلات مهجّرة من مدينة سري كانيه.

ونقل مراسلونا أن مياه الأمطار تسربت إلى الخيام، وألحقت أضراراً بالفرش والأغطية والمواد الغذائية، قبل ان تدخل فرق الهلال الأحمر الكردي ووحدات حماية المرأة وعناصر لواء الحسكة، لمساعدة الأهالي.

وامتدت آثار الهطولات إلى مخيمات أخرى في مناطق متفرقة من شمال سوريا بينها خربة الجوز وكفرلوسين ومشهد روحين وأطمة وباب الهوى ودير حسان، حيث غمرت المياه أجزاء من الأراضي المحيطة بالخيام، وتحولت المساحات الترابية إلى أوحال أعاقت حركة السكان.

حلب وريفها.. سيول تحاصر راعي أغنام

وفي ريف حلب الشرقي، ولا سيما في كوباني وريفها، تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بارتفاع منسوب المياه في بعض المجاري، ما أدى إلى محاصرة راعي أغنام وقطيعه.

وتمكن الأهالي وفرق الإنقاذ من الوصول إلى الراعي وإنقاذه، فيما أشارت مراسلتنا إلى أن القطيع كان يضم أكثر من 150 رأساً من الأغنام، جرى إنقاذ نحو 70 منها، بينما فُقد نحو 80 رأساً أخرى.

حماة وحمص.. فيضانات وجريان للأودية

وفي ريف حماة، شهدت مناطق عدة هطولات غزيرة أدت إلى تشكل السيول والفيضانات، ولا سيما في بلدة عقربات بريف المحافظة الشرقي، حيث تدفقت المياه في الأراضي المنخفضة والمجاري الطبيعية.

كما تأثرت مناطق في ريف حمص بالحالة الجوية، وامتدت آثار السيول إلى طريق حمص – الفرقلس، الذي شهد انقطاعاً في بعض المواقع، وسط محاولات التعامل مع الانقطاع وإعادة فتح الطريق.

ريف دمشق.. وفيات وأضرار مادية وإغلاقات مؤقتة

وفي ريف دمشق، تسببت العاصفة المطرية والرياح القوية أضرار مادية، شملت سقوط أجزاء من مبانٍ وتطاير ألواح للطاقة الشمسية وانهيار أسقف مستعارة.

وفي منطقة دف الصخر قرب جرمانا، توفيت امرأة إثر سقوط جدار من شرفة منزل عليها، فيما توفيت امرأة أخرى بعد تعرضها لحادث دهس على أوتوستراد دمشق – حمص في منطقة القطيفة.

كما أدت السيول إلى إغلاق جزئي لطريق دمشق – درعا قرب جسر الدير علي، بعد جرف الحجارة والأتربة إلى الطريق، فيما أُغلقت طرق أخرى نتيجة سقوط الأشجار وتجمع المياه، بينها الطريق الواصل بين جرمانا والمليحة، المعروف بطريق الغوطة القديم، وطريق رئيسي في زملكا.

وأُعيد فتح عدد من هذه الطرق بعد إزالة العوائق وتأمين المواقع المتضررة، فيما تواصلت أعمال معالجة تجمعات المياه ومراقبة الأضرار الناجمة عن العاصفة.

درعا وطرطوس.. تجمعات مياه وعرقلة حركة السير

وفي محافظة درعا، أدت الأمطار إلى غمر منزلين منخفضين في حيي الزهراء وميسلون، ما تسبب بأضرار مادية، قبل التدخل لمعالجة تجمعات المياه.

تحذيرات من استمرار الحالة الجوية

ويستمر الاضطراب الجوي الذي بدأ عصر الثلاثاء 27 تشرين الأول، مع توقعات للأرصاد السورية باستمرار الهطولات المطرية والعواصف الرعدية وتساقط البَرَد وهبّات الرياح القوية حتى فجر السبت 31 تشرين الأول.

وتتزايد المخاوف من اتساع الأضرار في المناطق التي شهدت فيضانات وسيولاً، ولا سيما في محيط الأودية والجسور والمناطق المنخفضة، بالتزامن مع تضرر البنية التحتية والطرق ومخيمات المهجّرين.

ودفعت الأوضاع الجوية وزارة التربية والتعليم إلى تعليق الدوام المدرسي يوم الخميس فقط، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وسط دعوات من وزارة الطوارئ والكوارث للأهالي إلى تجنب مجاري السيول والطرق المغمورة بالمياه وعدم المجازفة بعبورها.

(أم)

ANHA


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