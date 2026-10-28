سيول وفيضانات تضرب مناطق واسعة في سوريا

ضربت سيول وفيضانات مناطق واسعة في الرقة والحسكة ودير الزور وأرياف حمص وحماة وحلب، وسط تحذيرات رسمية من أمطار غزيرة وعواصف رعدية خلال الساعات المقبلة.

سيول وفيضانات تضرب مناطق واسعة في سوريا
المجتمع والحياة
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   20:20
مركز الأخبار
+

شهدت اليوم، مناطق واسعة في الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى أجزاء من أرياف حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية، ما أدى إلى تشكّل السيول والفيضانات وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية من استمرار الهطولات الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق، مشيرة إلى أن الكتل الماطرة بدأت بالوصول إلى دير الزور، فيما تقترب من محافظة الحسكة.

وأوضحت المديرية أن موجة من السيول والفيضانات اجتاحت مناطق ممتدة من ريف حلب الشرقي إلى الرقة والبادية الشمالية، وسط ورود نداءات استغاثة من مناطق تضررت بفعل ارتفاع منسوب المياه وقوة السيول.

كما توقعت الأرصاد الجوية فعالية مطرية تشمل المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشمالية والوسطى ومنطقة الجزيرة.

(ع م)


العلامات:

المقال السابق

مقتل 64 شخصاً جرّاء تصادم قطارين في إسبانيا

المادة التالية

مقتل مسلح فرنسي وإصابة مدني في اشتباك أمني بريف إدلب

أخبار ذات صلة

ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها مع أجواء غائمة جزئياً

ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها مع أجواء غائمة جزئياً

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 09:12

الشؤون المدنية تمنح مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس الكرد

الشؤون المدنية تمنح مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس ...

الإثنين 12 تشرين الأول, 2026 - 13:34

خطوات للحد من خطر الإصابة بالفيروسات في الشتاء

خطوات للحد من خطر الإصابة بالفيروسات في الشتاء

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 22:08

ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها مع فرص لهطول أمطار رعدية

ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها مع فرص لهطول أمطار رعدية

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 09:03

بطالة ما بعد التهجير وموسم زيتون مخيّب للآمال في عفرين

بطالة ما بعد التهجير وموسم زيتون مخيّب للآمال في عفرين

السبت 17 تشرين الأول, 2026 - 06:35

غرسة ذكية لتنظيم سكر الدم وخفض الوزن لدى مرضى السكري

غرسة ذكية لتنظيم سكر الدم وخفض الوزن لدى مرضى السكري

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 11:32