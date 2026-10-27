مقتل عنصر من إدارة أمن المنشآت إثر هجوم مسلح شرق دير الزور

قُتل عنصر من إدارة أمن المنشآت الحيوية بعد استهدافه بإطلاق نار من مسلحين مجهولين بريف دير الزور الشرقي.

مقتل عنصر من إدارة أمن المنشآت إثر هجوم مسلح شرق دير الزور
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   11:00
مركز الأخبار
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قُتل عنصر من إدارة أمن المنشآت الحيوية، يدعى حسين حمدي الشاهر، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، فإن الشاهر، المنحدر من قرية الكسار التابعة لناحية البصيرة، فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها ونفذت عمليات بحث وتحرٍّ في المنطقة لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

(م ش)

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