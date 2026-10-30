مخطط وكالة أنباء هاوار 30-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 30-10-2026
مخطط
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   02:00
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- أكد محامٍ أن استمرار تأجيل صياغة الدستور يؤثر في ضعف مؤسسات الدولة وتراجع الثقة وعوائق أمام استقرار الدولة وديمقراطيتها، وأرجع الأسباب إلى الخلافات السياسية وانعدام الثقة بين الأطراف وغياب التوافق الوطني على شكل الدولة ونظام الحكم. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد عضوا اتحاد مثقفي الجزيرة – فرع كركي لكي، سعيد ملا يوسف وصبحي أحمد، على أن حماية اللغة الكردية وصون حضورها في التعليم والمؤسسات الرسمية يمثلان حقاً أساسياً للشعب الكردي، مؤكدين أن احترام التعدد اللغوي والثقافي والاعتراف بحقوق جميع المكونات يشكلان أساساً للتعايش والمساواة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتحول مشروع استبدال المركبات القديمة في سوريا إلى مصدر قلق لأصحاب سيارات الأجرة والشاحنات، وسط غموض آليات التمويل وارتفاع الأقساط والرسوم، ومخاوف من استحواذ الشركات الخاصة على سوق النقل وإقصاء آلاف السائقين عن مصادر رزقهم.

- أشارت مشاركات في كونفرانس مؤتمر ستار إلى الأهداف التي دفعت المؤتمر لعقد هذه الكونفرانسات التنظيمية في عموم مناطق الجزيرة وكوباني، وشددن على أن مرحلة البناء الجديدة تتطلب تعزيز الهيكلية التنظيمية للمرأة وتمكينها، بما يضمن مشاركتها الحقيقية في إدارة البلاد وصون حقوقها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي جل آغا أن هناك أطرافاً تحاول زعزعة استقرار منطقة الجزيرة بنشر الكراهية والتحريض بين المكونات، وشددوا على أهمية تعزيز الوعي، واحترام التنوع، وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية. (مرفق بالصور والفيديو).

- انطلق موسم قطاف الزيتون في كوباني، حيث أفاد مزارعون وأصحاب معاصر زيتون بأن محصول هذا العام أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي. (مرفق بالصور والفيديو).

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