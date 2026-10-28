تحذيرات من أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً لبقاء البشرية

تتزايد التحذيرات من مخاطر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة وقدرتها على تطوير نفسها، إلى جانب احتمالات توظيفها في أنشطة خطرة تهدد الأمن البشري.

تحذيرات من أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً لبقاء البشرية
المجتمع والحياة
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   11:10
مركز الأخبار
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حذر أليكس تيرنر، الباحث السابق في شركة "غوغل ديب مايند"، من وجود احتمال بنسبة واحد إلى ثلاثة بأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية خلال السنوات الـ 10 المقبلة، في ظل السباق المتسارع بين الشركات لتطوير أنظمة أكثر قوة وقدرات متقدمة.

وقال تيرنر، خلال قمة "NDTV العالمية"، إن تطور هذه الأنظمة قد يتجاوز قدرة البشر على التحكم فيها، موضحاً أنها قد تتصرف بطرق غير متوقعة حتى من دون تلقي أوامر مباشرة.

وأشار إلى مخاطر ما يعرف بـ "انفجار الذكاء"، وهي فرضية تفترض أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحسين قدراتها وتطوير نفسها بوتيرة متسارعة، بما يصعب على البشر مواكبة تقدمها أو ضبط مسارها.

وحذر كذلك من الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة أنظمة أخرى، ورأى أن ذلك قد يقلص دور الرقابة البشرية ويجعل اكتشاف الأخطاء والسلوكيات غير المرغوب فيها أكثر صعوبة.

استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجيا

من جانبه، حذر بيل غيتس من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية، بما قد يؤدي إلى كوارث واسعة النطاق، رغم ما توفره هذه التكنولوجيا من فرص لتطوير أدوية وعلاجات منقذة للحياة.

وأشار إلى أن القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي قد تتيح لأصحاب النوايا السيئة الوصول إلى أدوات خطرة، الأمر الذي يزيد صعوبة الفصل بين الاستخدامات المفيدة والتطبيقات الضارة.

ودعا غيتس إلى فرض رقابة صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومتابعة قدراتها وتوثيق نتائجها للحد من المخاطر المحتملة.

وتعيد هذه التحذيرات تسليط الضوء على الجدل المتصاعد بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، بين الآمال المعقودة على إمكاناته العلمية والطبية، والمخاوف من تطوره بصورة تتجاوز قدرة البشر على التحكم فيه.

(م ع)

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