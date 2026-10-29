اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض

أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وسط تحذيرات من تهديد جوي شملت العاصمة والخرج ونجران.

اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   23:23
مركز الأخبار
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أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وكانت السلطات السعودية قد حذرت، في وقت سابق اليوم، من تهديد جوي معادٍ فوق الرياض، عبر تنبيه طارئ أُرسل إلى الهواتف المحمولة.

كما أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيراً من وجود خطر في الرياض ومحافظة الخرج، إضافة إلى مدينة نجران جنوبي المملكة، وسط إجراءات للتعامل مع التهديدات الجوية.

(ع م)

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