مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو

شيّع أهالي مدينة قامشلو جثماني مقاتلي لواء قامشلو  خبات عفرين، وتولهلدان وأكدوا الالتفاف حول مكتسبات الشهداء وصونها، والسير على خطاهم.

مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   18:29
قامشلو
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نظّم مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان اليوم، مراسم تشييع جثماني مقاتلي لواء قامشلو خبات عفرين (الاسم الحقيقي: محمد عثمان) الذي استشهد أثناء أداء مهامه بتاريخ ٢٦ من تشرين الأول الجاري في مدينة قامشلو، وتولهلدان (الاسم الحقيقي: إسحاق حسين) الذي استشهد أثناء أداء مهامه بتاريخ ٢٦ من تشرين الأول الجاري في مدينة كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وتقديم عرض عسكري، ثم ألقى حسين كسير كلمة باسم عوائل الشهداء عزى فيها ذوي الشهيدين وأشار إلى التضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء في سبيل شعبهم، ودعا إلى الالتفاف حول مكتسباتهم وصونها.

واختتم كلمته بتجديد العهد على السير على خطا الشهداء.

بدوره، أكد القيادي في لواء قامشلو، حسين قامشلو، الوفاء لدماء رفاقهم الشهداء، وشدد على جاهزية قواتهم للتصدي لجميع الهجمات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تلك التضحيات.

وتطرق إلى المخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ودعا إلى عدم الانجرار وراء ما تنشره صفحات ومواقع تسعى إلى إثارة الفتنة والتحريض على الكراهية وتقويض السلم الأهلي، والحذر من الوقوع في فخها. كما أكد ضرورة الثقة بـالقوات والإيمان بقدرتها على حماية المنطقة وصون مكتسباتها.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين وتسليمهما إلى ذويهما ليوارى جثماناهما الثرى وسط الزغاريد وترديد "الشهداء خالدون".

(ج د/ف)

ANHA


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