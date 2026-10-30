مثقفون في كركي لكي: الاعتراف باللغة الكردية حق وليس منحة محامٍ: استمرار تأجيل صياغة الدستور يضعف مؤسسات الدولة وثقة المواطنين مخطط وكالة أنباء هاوار 30-10-2026 عمال في 113 ميناء يضربون احتجاجاً على تصدير الأسلحة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض وفاة شخص بانفجار لغم أرضي في ريف تدمر مقتل عسكريين إيطاليين جرّاء تحطم مروحية في البوسنة العثور على رفات 3 أشخاص في حي المضابع بحمص القوات الإسرائيلية تقيم حواجز للتفتيش وتتوغل في ريف القنيطرة غرق مركب شراعي إثر حادث أمني في مضيق هرمز وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا ألمانيا تحذّر من السفر إلى سوريا وتؤكد إغلاق سفارتها في دمشق وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز