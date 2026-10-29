غرق مركب شراعي إثر حادث أمني في مضيق هرمز

غرق مركب شراعي تقليدي إثر حريق اندلع على متنه بعد حادث أمني في مضيق هرمز، فيما أجلت السلطات العُمانية طاقمه بسلام شمال خصب في سلطنة عُمان.

غرق مركب شراعي إثر حادث أمني في مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   20:58
مركز الأخبار
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، غرق مركب شراعي تقليدي إثر اندلاع حريق كبير على متنه، عقب حادث أمني بحري في مضيق هرمز، مؤكدة إجلاء أفراد طاقمه بسلام.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد تسعة أميال بحرية شمال مدينة خصب في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن المركب من نوع "داو"، وهو قارب شراعي تقليدي.

وأضافت أن الحريق أدى إلى ميلان المركب قبل غرقه، فيما أكدت السلطات العُمانية إجلاء جميع أفراد الطاقم بسلام.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو أسبابه، وفق المعلومات المعلنة.

(ع م)

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