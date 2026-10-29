القوات الإسرائيلية تقيم حواجز للتفتيش وتتوغل في ريف القنيطرة

أقامت القوات الإسرائيلية حواجز للتفتيش في ريف القنيطرة، وتوغلت بدبابات وآليات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء دمشق وريفها.

القوات الإسرائيلية تقيم حواجز للتفتيش وتتوغل في ريف القنيطرة
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   21:23
مركز الأخبار
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أقامت القوات الإسرائيلية، اليوم، حاجزاً للتفتيش على الطريق الواصل بين بلدتي الصمدانية الشرقية والعجرف في ريف القنيطرة الأوسط، وسط غياب معلومات مؤكدة بشأن توقيف أشخاص أو عرقلة حركة المدنيين، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي ريف القنيطرة الشمالي، أقامت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات حاجزاً على طريق جباتا الخشب – عين البيضة، وعمدت إلى تفتيش المارة، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء دمشق وريفها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين من طراز "ميركافا" إلى أطراف بلدة جباتا الخشب، في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في المنطقة.

(ع م)

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