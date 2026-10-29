بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

أصدر مؤتمر ستار وأهالي حي قدوربك في مدينة قامشلو بياناً للتحذير من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، مؤكدين أن المخدرات تعرّض المجتمع للخطر وطالبوا الجهات المعنية بمكافحتها.

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   18:40
قامشلو
+

في 28 تشرين الأول 2026، أقدم شاب في مدينة الدرباسية، تحت تأثير المواد المخدرة، على قتل ثلاثة أفراد من عائلته وإصابة شخص رابع، قبل أن يقدم لاحقاً على إنهاء حياته، لتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة، مرة أخرى، مخاطر تعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة على المجتمع.

وعلى خلفية الحادثة، نظّم مؤتمر ستار في حي قدوربك بمدينة قامشلو وقفة لإصدار بيان أمام كومين الشهيد شيار، بمشاركة عضوات المؤتمر وأهالي الحي.

ورفعت النساء المشاركات لافتات كُتب عليها "المخدرات ليست متعة، بل مقبرة للعائلات"، "تعاطٍ لمرة واحدة، وندم لألف عام"، وقرأت البيان عضوة مؤتمر ستار سيوان علي، وجاء فيه:

"لقد حوّل شخصٌ واقعٌ تحت تأثير المواد المخدرة أفراد عائلته إلى ضحايا، هذه ليست مجرد جريمة بل هي نتيجة السمّ الذي يتسلل إلى مجتمعنا.

نحن، كمجتمع، نتساءل: من أين تأتي هذه المواد؟ ومن يجلبها؟ ومن يبيعها لأطفالنا؟ إن هذه المواد المخدرة تجرّد الإنسان من إنسانيته وتعرّض المجتمع للخطر. اليوم عائلة، وغداً شارع، وبعد غد مدينة بأكملها هذه ليست متعة، بل موت، ونهايتها الدماء والدموع والسجون.

على العائلات أن تتابع أبناءها، وأن تتحاور معهم، وألا تلتزم الصمت بل عليها أن تكون واعية ومتيقظة، كما يجب على الجهات المعنية تفكيك شبكة تجارة المخدرات ومحاسبة المسؤولين عنها.

لتكن عائلتنا التي قُتلت درساً للجميع، ولتكن دماؤهم جرس إنذار يوقظ المجتمع".

(ب /سـ)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو

المادة التالية

العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز

أخبار ذات صلة

استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن

استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 14:11

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 13:51

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في الدستور السوري

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 05:00

الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري كانيه

الهلال الأحمر الكردي يطلق نداءً عاجلاً لإغاثة مهجري سري...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 23:29

أكاديمية في جامعة روج آفا: قرار وزارة التعليم العالي يشبه سياسة الحزام العربي

أكاديمية في جامعة روج آفا: قرار وزارة التعليم العالي يش...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 02:30

مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو

مراسم تشييع جثماني مقاتلين من لواء قامشلو

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 18:29