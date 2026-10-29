وفاة شخص بانفجار لغم أرضي في ريف تدمر

توفي شخص بانفجار لغم أرضي في قرية شامر بريف تدمر.

وفاة شخص بانفجار لغم أرضي في ريف تدمر
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الخميس 29 تشرين الأول, 2026   23:18
مركز الأخبار
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توفي شخص، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي في قرية شامر بريف تدمر في محافظة حمص، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسلّط الحادثة الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكّلها الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق سورية عدة، خصوصاً المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، حيث تهدد حياة المدنيين وتعرقل عودتهم الآمنة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 274 شخصاً منذ مطلع عام 2026 جراء انفجار أجسام وذخائر من مخلفات الحرب، بينهم 155 رجلاً و106 أطفال و13 امرأة، إضافة إلى إصابة 426 شخصاً، بينهم 249 رجلاً و163 طفلاً و14 امرأة.

(ع م)

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