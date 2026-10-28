بيان سوري أردني مشترك حول عملية الأخيرة في الجنوب السوري

اتفقت سوريا والأردن على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقق من ملابسات العمليات العسكرية الأردنية الأخيرة في ريف درعا، ومتابعة تداعياتها، وتعزيز التنسيق الميداني والاستخباري، وذلك عقب سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القصف.

بيان سوري أردني مشترك حول عملية الأخيرة في الجنوب السوري
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   08:57
مركز الأخبار
+

أعلنت وزارتا الخارجية في سوريا والأردن، في بيان صحفي مشترك، ليل الثلاثاء - الاربعاء، الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على تفاصيل وملابسات العمليات العسكرية الأردنية الأخيرة في ريف درعا جنوب سوريا، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري بين البلدين.

وجاء البيان عقب اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، بحثا خلاله تداعيات القصف الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، واستهدف مواقع قالت عمّان إنها تابعة لتنظيم داعش.

وبحسب البيان، أوضح الصفدي أن العمليات استندت إلى معلومات ميدانية، واستهدفت تحييد تهديدات مؤكدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن.

وأعرب الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات، مقدماً التعازي للشعب السوري، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً حرص الأردن على سلامة المواطنين السوريين، كما يحرص على سلامة مواطنيه.

وشدد الصفدي على احترام الأردن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها جزء من أمن الأردن.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، وحرصهما على تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات، وتجاوز الخلافات عبر الحوار الأخوي الصريح والمسؤول.

كما شددا على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، من خلال قنوات مؤسسية فاعلة ومستدامة.

وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة يأتي في إطار تعزيز التنسيق الميداني والأمني المباشر، والتحقق من تفاصيل العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الاستخباري للتعامل مع التهديدات الأمنية، بما يضمن حماية المدنيين وصون السيادة السورية.

ويأتي الاتفاق بعد القصف الأردني الذي استهدف مواقع في ريف درعا، الاثنين، وأثار تداعيات على العلاقات الأمنية بين البلدين، في ظل سقوط ضحايا مدنيين، وتأكيد دمشق ضرورة احترام سيادتها والتنسيق المسبق بشأن العمليات داخل أراضيها.

(أم)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

ترامب يتحدث عن لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي

المادة التالية

التنسيق الأمني ومواجهة التطرف والانتخابات الإسرائيلية في صدارة ملفات الصحافة الع...

أخبار ذات صلة

سري كانيه سابقاً كري سبي بالأمس.. اعتداءات متكررة تخالف التعهدات الحكومية

سري كانيه سابقاً كري سبي بالأمس.. اعتداءات متكررة تخالف...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 12:04

3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة

3 إصابات في انفجار بمدينة سلمية في ريف حماة

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 19:17

مقتل عنصر من إدارة أمن المنشآت إثر هجوم مسلح شرق دير الزور

مقتل عنصر من إدارة أمن المنشآت إثر هجوم مسلح شرق دير الزور

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 11:00

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 13:51

طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية

طلاب كوباني: يجب أن تصبح اللغة الكردية لغة رسمية

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 06:55

استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن

استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 14:11