بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها

أعلنت بلدية الشعب في الحسكة إنجاز 88% من مشروع تعبيد الطرق، وتؤكد تخصيص الكمية المتبقية لتأهيل شوارع فرعية وفق احتياجات الأحياء ومطالب السكان.

بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها
بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها
بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها
بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها
بلدية الشعب في الحسكة تنجز 88% من مشروع تعبيد الطرق وتحسينها
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   14:25
الحسكة
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تواصل بلدية الشعب في مدينة الحسكة أعمال إصلاح الطرق وتحسينها، ضمن مشروع المجبول الزفتي الذي يستهدف عدداً من الأحياء والشوارع الحيوية في المدينة.

وأوضح المهندس أحمد شيخموس، من قسم الدراسات في بلدية الشعب، أن العمل على المشروع بدأ في 16 حزيران 2026، وأن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت 88%.

وبيّن شيخموس أن الكميات الإجمالية للمشروع تشمل 20,367 متراً مكعباً من المجبول الزفتي، و290 طناً من مادة "إم إس زيرو"، و756 متراً مكعباً من الحجر المكسر.

وحتى تاريخه، بلغت الكمية المنفذة 2,759 متراً مكعباً، بالإضافة إلى أعمال ترقيعات بحدود 700 متر مكعب، لتصل نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 88%.

وشملت الأعمال أحياء وشوارع ومواقع عدة، هي: خشمان، والكلاسة، وساحة سيتي باس، وشارع المحطة، والناصرة، وحديقة آمَد، وشارع قامشلو، والمفتي، والصالحية.

وأكد شيخموس أن النسبة المتبقية، البالغة 12% من كمية المجبول الزفتي، ستُخصّص لشوارع فرعية في مختلف الأحياء، استجابةً لمطالب السكان ووفق الأولويات الخدمية واحتياجات الطرق إلى التأهيل.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الطرق المتضررة ومعالجة الحفر والتشققات، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.

(ش س/ ل م)

ANHA


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