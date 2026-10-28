شخص يقتل والدته وشقيقه وطفلتين ثم يقتل نفسه

أقدم شخص يُدعى جوان محمد أمين علي على إطلاق النار على أفراد من عائلته، ما أسفر عن مقتل شقيقه ووالدته وطفلتين قبل أن يقدم على قتل نفسه.

شخص يقتل والدته وشقيقه وطفلتين ثم يقتل نفسه
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الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   09:41
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أفادت مراسلتنا، بمقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، فجر اليوم الأربعاء، إثر جريمة مروعة هزت مدينة الدرباسية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، أقدم شخص يُدعى جوان محمد أمين علي على إطلاق النار على أفراد من عائلته، ما أسفر عن مقتل شقيقه عكيد، ووالدته عزيزة، بالإضافة إلى طفلتين، وعقب ذلك أقدم على قتل نفسه.

وفور تلقي البلاغ، توجهت دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى موقع الجريمة، وباشرت على الفور تحقيقاتها الموسعة والبحث والتحري للكشف عن ملابسات الحادثة ودوافعها.

(م ع/ي م)

ANHA

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