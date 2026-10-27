فقدان ثلاثة أطفال حياتهم وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في ريف الشدادي

فقد ثلاثة أطفال حياتهم وأصيب اثنان آخران، أحدهما بحالة حرجة، بانفجار لغم أرضي أثناء رعي الأغنام في قرية أم الرز بريف الشدادي.

فقدان ثلاثة أطفال حياتهم وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في ريف الشدادي
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   12:46
الحسكة
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أفادت مصادر لوكالتنا بفقدان ثلاثة أطفال لحياتهم وإصابة طفلين آخرين، أحدهما بحالة حرجة، إثر انفجار لغم أرضي في قرية أم الرز بريف الشدادي بمحافظة الحسكة.

وبحسب المعلومات الواردة، وقع الانفجار أثناء رعي الأطفال للأغنام بالقرب من معامل الشدادي.

(د أ/ ل م)

ANHA


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