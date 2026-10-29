وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

شارك وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي يناقش مجموعة من القضايا الراهنة، من بينها القضية الكردية، والتنوع الثقافي والديني في المنطقة العربية، والفرص والتحديات المرتبطة بالقضية الكردية وآفاق إيجاد حلول ديمقراطية عادلة لها.

وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   19:56
مركز الأخبار
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بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، أعمال مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، بمشاركة وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، ضمّ كلاً من الرئيس المشترك للحزب غريب حسو، والرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات سما بكداش، وعضو مكتب العلاقات الدبلوماسية في روج آفا حكمت إبراهيم .

واستُهلت أعمال المؤتمر بعدد من الكلمات، ألقاها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، من بينهم كلمة رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني عبد الحليم عليمات وكلمة سعد بيرا، ممثل الحزب، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وباسل كامل، المنسق العالمي للتحالف، وهالة بن يوسف، المسؤولة عن العلاقات الخارجية لحزب الكتل، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب الأخرى.

وأكدت الكلمات أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الديمقراطية والاجتماعية، في ظل التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وتصاعد نفوذ قوى اليمين على المستوى العالمي، وضرورة تطوير العمل المشترك دفاعاً عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الشعوب.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية من عدد من الدول العربية، حيث يتضمن برنامجه جلسات حوارية تناقش مجموعة من القضايا الراهنة، من بينها القضية الكردية، والتنوع الثقافي والديني في المنطقة العربية، والفرص والتحديات المرتبطة بالقضية الكردية وآفاق إيجاد حلول ديمقراطية عادلة لها.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر حتى يوم غد الجمعة، حيث ستُناقش الوثيقة السياسية واللائحة الداخلية للتحالف، وتُجرى انتخابات اللجان والمناصب داخل الهيئة التنفيذية، على أن تُختتم الأعمال بتلاوة البيان الختامي وتسليم مهام رئاسة التحالف.

(ف)

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