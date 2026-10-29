ارتفاع أسعار المازوت يفاقم أعباء المعيشة والتدفئة في كوباني

فاقم ارتفاع أسعار المازوت تكاليف المعيشة والنقل في مدينة كوباني، وسط مطالبة الأهالي بخفضه لتأمين احتياجاتهم ووقود التدفئة قبيل الشتاء.

ارتفاع أسعار المازوت يفاقم أعباء المعيشة والتدفئة في كوباني
ارتفاع أسعار المازوت يفاقم أعباء المعيشة والتدفئة في كوباني
ارتفاع أسعار المازوت يفاقم أعباء المعيشة والتدفئة في كوباني
ارتفاع أسعار المازوت يفاقم أعباء المعيشة والتدفئة في كوباني
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   07:25
كوباني
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شكا مواطنون في مدينة كوباني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل عقب زيادة أسعار المازوت، وأكدوا أن تراجع قدرتهم الشرائية يحدّ من إمكانية تأمين احتياجاتهم اليومية، ويزيد مخاوفهم من صعوبة توفير التدفئة مع اقتراب الشتاء.

حيث قالت جميلة علي: "إن الأعباء المعيشية تتزايد عاماً بعد آخر، ويرتفع سعر كل شيء بشكل جنوني. لقد أصبحت الحياة هنا صعبة للغاية، ولم يعد هناك شيء على حاله".

وأشارت إلى أن "ارتفاع أسعار المازوت يثقل كاهل العائلات محدودة الدخل، لا سيما مع حاجتها إلى تأمين وقود التدفئة، فهناك عائلات كثيرة لا تملك الإمكانيات، وغير قادرة على تأمين المازوت أو وسائل التدفئة".

من جانبه، قال حنان أوسو إن زيادة أسعار المازوت انعكست على أسعار السلع والمواصلات، وأضعفت قدرة الأهالي على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف: "نحن نعمل بشقّ الأنفس لتأمين قوت يومنا فقط. ومنذ أن ارتفع سعر المازوت، أصبحت تكاليف المواصلات تستهلك نصف ما نكسبه من مال في اليوم الواحد".

وطالب أوسو الحكومة الانتقالية بخفض سعر المازوت وإعادته إلى مستواه السابق، وأعرب عن قلقه من صعوبة تأمين التدفئة ومصاريف أطفاله خلال الشتاء.

بدوره، قال حسن بيرو إن رفع أسعار المازوت تسبب في زيادة أسعار السلع في الأسواق، بما فيها البضائع المستوردة، ما زاد الضغوط على السكان.

وأشار إلى أن الأهالي يواجهون صعوبة في التوفيق بين نفقات المعيشة وتأمين مازوت الشتاء: "كنا نأمل أن يتحسن الوضع، لكن للأسف، لم تسر الأمور كما تمنينا".

ودعا بيرو الحكومة والجهات المعنية إلى إيجاد حلول سريعة لارتفاع أسعار الوقود وخفض سعر المازوت، بما يخفف الأعباء المعيشية عن الأهالي.

(ل م)

ANHA


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