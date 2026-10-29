كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي

ناقش مؤتمر ستار خلال كونفرانسين تنظيميين عقدهما في مدينتي جل آغا وكركي لكي، أعماله خلال عامين، وبحث خطة لتعزيز تنظيم المرأة وحماية مكتسباتها وتعزيز دورها الريادي في سوريا الجديدة وتفعيل الكومينات ولجان الحماية والمشاريع الاقتصادية النسائية، واختتم الكونفرانس بانتخاب ثلاث ناطقات جديدات.

كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي
المرأة
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   16:57
قامشلو
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عقد مؤتمر ستار، اليوم، كونفرانسه التنظيمي في مدينة جل آغا، بمشاركة عضواته وممثلات عن مؤسسات وأحزاب نسائية، لتقييم أعماله خلال العامين الماضيين، ومناقشة النواقص وأسبابها، ووضع خطة عمل تعزّز دور المرأة في المرحلة المقبلة. واختُتمت أعماله بانتخاب ثلاث ناطقات جديدات للمدينة.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت كلستان كلو كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار، باركت فيها انعقاد الكونفرانس على القائد عبد الله أوجلان وجميع النساء.

وأكدت أن الكونفرانس يهدف إلى إعادة تنظيم العمل بما يواكب متطلبات المرحلة، وحماية مكتسبات المرأة وإرث الشهيدات، وتعزيز قدرتها على مواجهة محاولات تهميشها والنيل من مكانتها في سوريا.

وقالت: "يلزمنا في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت مضى، أن نكون منظّمات وقادرات على تعزيز دورنا في سوريا الجديدة. وسنعمل من خلال هذا الكونفرانس على إعادة تنظيم صفوفنا وتدارك نواقصنا، للخروج بخطة تواجه الصعوبات الراهنة".

وأشارت إلى الدور الذي أدّاه مؤتمر ستار خلال 14 عاماً من الثورة، وشدّدت على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة والدفاع عنها، ومواصلة النضال من أجل حقوقها في مواجهة محاولات تقليص دورها.

تقييم الأعمال وبحث الأولويات التنظيمية

وتضمّنت الأعمال قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان، التي تناولت نضال المرأة ووضعها السياسي والاجتماعي، وقدّمتها عضوة مؤتمر ستار نجمة حسن.

كما قرأت إدارية مؤتمر ستار في بلدة عابرة، مريم خلف، التقرير السنوي لمؤتمر ستار في جل آغا، مستعرضةً الوضعين السياسي والتنظيمي، والفعاليات التي نُظّمت في المدينة خلال عام، إلى جانب المشاركات في فعاليات أُقيمت في مدن أخرى.

وناقشت المشاركات واقع العمل التنظيمي وسبل معالجة أوجه القصور في الأعمال السابقة، وبحثن المهام المطلوبة للمرحلة المقبلة. وشملت المقترحات تفعيل الكومينات ولجان الحماية، وإنشاء مشاريع اقتصادية للمرأة، والعمل على إيجاد حلول لقضاياها.

تجديد آليات العمل وتعزيز قدرات المرأة

بدورها، قالت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، سلامات رمو، إن انعقاد الكونفرانس في هذه المرحلة يمثّل خطوة ضرورية، في ظل التحديات التي واجهت المنطقة خلال العام ومحاولات النيل من التنظيمات النسائية والتشكيك في دورها.

وأضافت أن الكونفرانس يؤكد قدرة مؤتمر ستار على تجديد تنظيمه ومواجهة محاولات إضعاف إرادة المرأة، مشيرةً إلى أنه يشكّل محطة للنقد الذاتي وإعادة تنظيم آليات العمل.

وأكدت أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتطوير دورها في مختلف المجالات، بما يمكّنها من مواكبة التطورات وأداء دور ريادي في سوريا الجديدة.

واختُتم الكونفرانس بإجراء انتخابات الإدارة الجديدة لمتابعة العمل التنظيمي في جل آغا، وأسفرت عن انتخاب ثلاث ناطقات جديدات للمدينة.

في السياق، عقد مؤتمر ستار كونفرانسه التنظيمي في مركز آرام ديكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي، بمشاركة عضواته وممثلات عن المؤسسات والتنظيمات النسائية، واختُتم بانتخاب ثلاث ناطقات جديدات لمدينة كركي لكي.

بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان، ثم قدّمت المعلمة نسرين هادي التقرير التنظيمي لمؤتمر ستار عن العامين الماضيين.

واستعرض التقرير حصيلة العمل خلال تلك الفترة، والتي شملت تنفيذ 2147 زيارة، وعقد 201 اجتماع، وتقديم 149 محاضرة، وتنظيم ثلاث مسيرات، إلى جانب أنشطة وفعاليات تنظيمية أخرى.

وتناولت كليستان أحمد، من منسقية مؤتمر ستار، التطورات السياسية في المنطقة وانعكاسات الصراعات الدولية على شعوبها.

 وأشارت إلى أن القضية الكردية لا تزال تواجه تحديات تتطلب مواصلة النضال لضمان حقوق الشعب الكردي.

وأكدت أن المكتسبات التي تحققت جاءت نتيجة سنوات من النضال، وشدّدت على أهمية التمسّك بمشروع الحل الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، والعمل من أجل الاعتراف بالهوية الكردية وضمان الحقوق السياسية والقانونية للشعب الكردي.

كما أكدت أهمية مواصلة نضال المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والعمل من أجل الحرية والديمقراطية.

وفي مناقشة الواقع التنظيمي، دعت المشاركات إلى تطوير أساليب العمل وتفعيل دور اللجان بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وتوسيع التواصل مع النساء في القرى والأحياء، لا سيما الشابات، وتحديد احتياجاتهن وأولوياتهن لتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات.

وتطرّقت المناقشات إلى واقع تعليم اللغة الكردية والتحديات المرتبطة بتقليص ساعات تدريسها، وأكدت أهمية دور المرأة في حماية اللغة الأم ونقلها إلى الأجيال المقبلة، من خلال تعليم الأطفال بلغتهم وتعزيز حضورها في الحياة اليومية.

وشدّدت المشاركات على ضرورة مواصلة العمل لضمان حق الأطفال في التعلّم بلغتهم الأم، باعتبارها جزءاً أساسياً من الهوية والثقافة الكردية.

واختُتم الكونفرانس بإجراء انتخابات الإدارة الجديدة لمؤتمر ستار، وأسفرت عن انتخاب ثلاث ناطقات جديدات لمدينة كركي لكي.

(كروب/ ل م)

ANHA

كركي لكي

جل آغا


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