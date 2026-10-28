مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو

شهدت مدينة قامشلو صباح اليوم عقد كونفرانس مؤتمر ستار على مستوى المدينة وريفها ضمن مرحلة إعادة البناء وتمكين دور المرأة فيها، مؤكداً أهمية تقوية تنظيم المرأة في حماية مكتسباتها في المرحلة الراهنة، واختتم الكونفرانس فعالياته بانتخاب إدارة جديدة للمؤتمر.

مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
مؤتمر ستار يعقد كونفرانسه التنظيمي في مدينة قامشلو
المرأة
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   18:39
قامشلو
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نظم مؤتمر ستار كونفرانسه التنظيمي على مستوى مدينة قامشلو وأريافها, اليوم في المدينة بحضور واسع من قبل عضوات المؤتمر وممثلات عن تنظيمات ومؤسسات المرأة بالإضافة إلى ممثلات عن الأحزاب السياسية في المدينة. وذلك لمناقشة الوضع التنظيمي للمؤتمر والبحث في النواقص التي ظهرت في الفترة المنصرمة لإيجاد أفضل الحلول لتجاوزها، في مرحلة سماها المؤتمر إعادة بناء لهيكلته وكيفية تقوية تنظيم المرأة. 

كما شدد الكونفرانس على ضرورة تنظيم المرأة وخاصة في المرحلة التي تشهدها المنطقة من تغيرات، والتأكيد على مشاركة المرأة على كافة المستويات وتثبيت حقوقها دستورياً.

هذا وقد عُقد الكونفرانس في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. تلتها كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار ألقتها كولستان كلو التي استهلت كلمتها باستذكار كافة الشهداء والثناء على تضحياتهم لما لها من دور كبير في سير المرحلة.

 وأضافت  أنه في المرحلة الراهنة لا تزال هناك قوى تستهدف المرأة وإرادة الشعوب في المنطقة.

وأشارت كولستان إلى سير عملية الاندماج التي تحمل بين طياتها مخاطر كتهميش دور المرأة من خلال الذهنية التي تحملها الحكومة المؤقتة التي تبعد المرأة عن مراكز صنع القرار، حيث قالت: "علينا أن نسعى بشكل أكبر لتثبيت حقوق المرأة دستورياً بما يضمن حقها في المشاركة اللائقة والحقيقية في المجتمع وفي كافة المؤسسات الإدارية والتنظيمية".

واختتمت كولستان حديثها بتجديد العهد على مواصلة العمل والنضال بقوة المرأة حتى الوصول إلى الأهداف المرجوة التي يطمح إليها المؤتمر.

ومن ثم قرئت توجيهات القائد عبد الله أوجلان التي حملت في مضمونها جوهر نضال المرأة وتقييم وضع المرأة اجتماعياً وسياسياً.

أعقبتها قراءة التقرير السنوي لمؤتمر ستار في مدينة قامشلو من قبل المعلمة دلال الهاشمي، والذي قيّم الوضع السياسي والتنظيمي على مدار سنة كاملة من فعاليات مؤتمر ستار في مدينة قامشلو.

وألقت عضوة الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي زوزان العلي كلمة في الكونفرانس ركزت خلالها على الدور التاريخي الذي لعبته المرأة في مواكبة التطورات التي حدثت في المنطقة على مدى سنوات الثورة.

 وأردفت: "إن المرأة القوية هي من تواجه خطر التهجم عليها وعلى مكتسباتها، وبما أن المرحلة المنصرمة طُبعت بطابع المرأة، فإننا نرى اليوم كيف أن المرأة تواجه شتى أشكال العنف والإقصاء في كافة المناطق، فالمرأة المناضلة والقوية تشكل مصدر خوف للذهنية الذكورية المتسلطة".

وشددت زوزان على عدم التراجع عن المطالبة بحقوقها، بل أكدت على وجوب الإصرار على العمل حتى تحقيق أهدافها وتحقيق المساواة والنهوض بالمجتمع إلى مكانته الأصلية.  

ليستمر بعدها الكونفرانس بمناقشة الوضع التنظيمي، حيث قيّمت المندوبات الأعمال والفعاليات بالشكل الذي كان يجب أن يكون ذا نتائج أفضل. كما ركز على المهام التي تقع على عاتق التنظيم وكيفية تمكينه، إلى جانب اقتراح برامج لتكون خطة عمل للمرحلة القادمة.  

واختتم الكونفرانس فعالياته بإجراء انتخابات لإدارة جديدة تتابع سير عمل التنظيم في قامشلو، حيث تم انتخاب خمس ناطقات جديدات لمدينة قامشلو.

(ج د)


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