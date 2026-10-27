تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة

تنتشر النفايات والمكبات العشوائية في أحياء عدة من مدينة الحسكة، وسط مخاوف من انعكاساتها على البيئة والصحة العامة، في وقت أكدت فيه بلدية الشعب بدء حملة لمعالجة المشكلة وتحسين واقع النظافة في المدينة.

تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية يفاقمان واقع النظافة في الحسكة
المجتمع والحياة
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   15:42
الحسكة
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تتراكم النفايات وتنتشر المكبات العشوائية ضمن عدد من أحياء مدينة الحسكة، في مشهد يسلط الضوء على واقع النظافة العامة وضرورة تكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها البيئية والصحية المحتملة.

حيث تتكدس النفايات في عدد من المواقع ضمن الأحياء السكنية، وتحول بعضها إلى مكبات مفتوحة، ما يؤثر على المظهر العام للمدينة ويثير مخاوف بشأن انعكاساتها على البيئة والصحة العامة.

من جانبها، أوضحت بلدية الشعب في مدينة الحسكة لوكالتنا أنها بدأت، منذ مطلع الأسبوع الجاري، حملة للنظافة بمشاركة قسم النظافة والضابطة، بهدف معالجة مشكلة تراكم النفايات وتحسين واقع النظافة في المدينة.

وأرجعت البلدية أسباب تراكم النفايات إلى عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات، إلى جانب تعطل عدد منها، الأمر الذي انعكس على عمليات جمع النفايات وترحيلها من الأحياء.

وأكدت بلدية الشعب أن المشكلة ستتم معالجتها خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع النظافة والحد من انتشار المكبات العشوائية ضمن أحياء المدينة.

(ب ح/ ل م)

ANHA


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