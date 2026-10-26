اليوم تعلن عملية اندماج وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاومة المرأة ضمن الأجهزة الأمنية العراقية

تتجه وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاومة المرأة إلى الإعلان عن اندماجهما ضمن الأجهزة الأمنية العراقية، في إطار ترتيبات جديدة لتنظيم الوضع الأمني في المنطقة وتحديد مستقبل القوات.

اليوم تعلن عملية اندماج وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاومة المرأة ضمن الأجهزة الأمنية العراقية
كردستان
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   10:08
مركز الأخبار
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من المقرر أن تعلن وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاومة المرأة في شنكال، اليوم، اندماجهما ضمن الأجهزة الأمنية العراقية، وذلك في بيان مشترك يُعلن من منطقة جلميرا في جبل شنكال، في إطار المباحثات الجارية بين ممثلي شنكال والحكومة العراقية بشأن مستقبل الوضع الأمني في المنطقة.

وبحسب معلومات أوردتها وكالة "روج نيوز"، ستُقام مراسم الإعلان بحضور ممثلين عن قيادتي الوحدتين والجيش العراقي، بعد استكمال الاستعدادات اللازمة، على أن يصدر البيان المشترك خلال الساعات المقبلة.

ويأتي الإعلان المرتقب في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الوضع الأمني في شنكال، وتحديد آليات دمج القوات المحلية المدافعة عن المنطقة ضمن المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، بالتوازي مع المطالب المتعلقة بضمان حقوق المكوّن الإيزيدي والاعتراف بدوره في الدفاع عن المنطقة.

وكانت قد بدأت المباحثات بين وحدات مقاومة شنكال والحكومة العراقية مطلع عام 2026، بهدف التوصل إلى صيغة لدمج قوات حماية شنكال ضمن المنظومة الأمنية العراقية، إلا أن المفاوضات شهدت فتوراً نسبياً نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة خلال تلك الفترة. واستؤنفت التحركات السياسية مع زيارة وفد من شنكال إلى بغداد، حيث بحث الجانبان مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة. وفي 16 أيلول، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بياناً بشأن زيارة الوفد والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين.

(كروب/أ ب)

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