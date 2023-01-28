قتله جنود الاحتلال التركي وسرقوا أعضاءه الداخلية

قُتِل المواطن ممدوح أحمد الموسى (38 عاماً) من أهالي قرية مزكفت التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، برصاص جنود جيش الاحتلال التركي، في 25 كانون الثاني الجاري، أثناء محاولته العبور إلى أراضي باكور كردستان من قرية العزيزية في ريف سري كانيه المحتلة.

بعد قتله، نقل جنود الاحتلال جثمان الموسى إلى المشفى الحكومي بمدينة رها (أورفا) في باكور وهناك سرقوا أعضاءه، على ما أفاد أفراد من عائلته لمراسل وكالتنا.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسلنا من العائلة، فإن "أعضاء ممدوح الداخلية سرقت في المشفى أثناء وجود جثته هناك، وسلمت الجثة خالية من الأعضاء إلى ابن عمه محمد علي النهار المقيم في رها، لتنقل الجثة فيما بعد إلى مشفى في مدينة سري كانيه المحتلة".

وبحسب المعلومات، فقد رفض مرتزقة الاحتلال التركي في سري كانيه نقل الجثة إلى خارج المدينة المحتلة، مما اضطر عائلة ممدوح إلى دفنه هناك.

هذا وحصل مراسل وكالتنا على صور ومقاطع فيديو تظهر شقاً ممتداً من منطقة العنق إلى أسفل البطن في جسد ممدوح الموسى تم خياطته.

ويذكر ان المواطن ممدوح كان يعمل في لبنان لكنه عاد للتوجه إلى الدول الأوربية عن طريق تركيا.

(ر ر/ س ر)

ANHA