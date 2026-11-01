مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية

أحيت مدن روج آفا الذكرى السنوية الثانية عشرة لليوم العالمي للتضامن مع كوباني، عبر بيانات وفعاليات استذكرت المقاومة التي شهدتها المدينة في مواجهة مرتزقة داعش، وأكدت أهمية حماية مكتسبات الشعوب والمرأة، وتعزيز التعايش والديمقراطية، إلى جانب المطالبة بضمان الحقوق السياسية والثقافية واللغوية للشعب الكردي في سوريا.

مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
مدن روج آفا تستذكر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وتؤكد التمسك بالحرية
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:45
مركز الأخبار
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في 15 أيلول عام 2014، شن مرتزقة داعش هجوماً شاملاً على مدينة كوباني في روج آفا، فيما هب أبناء الشعب الكردي من كل مكان للدفاع عنها، إلى جانب وحدات حماية الشعب والمرأة، وعليه اختير الأول من تشرين الثاني كيوم عالمي للتضامن مع كوباني وفيه خرج ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم للتضامن مع مقاومة كوباني بوجه داعش.

قامشلو

وبهذه المناسبة وفي الذكرى السنوية 12 لهذا اليوم، أدلت المبادرة الشعبية في مدينة قامشلو ببيان، قرأه عضو المبادرة محمد شريف خليلي في مزار الشهيد دليل ساروخان، بحضور حشد من الأهالي.

استذكر البيان مقاومة كوباني، وطالبت المبادرة الحكومة الانتقالية والمجتمع الوطني بضمان حقوق الشعب الكردي الثقافية والتاريخية والسياسية، ومشاركته في المؤسسات، وصون حقوقه في الدستور السوري.

كما دعت إلى ضمان أن تتم عملية الاندماج بين مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات الحكومة الانتقالية بما يضم جميع المكونات ويقود إلى سوريا ديمقراطية وحرة.

وشدد البيان على ضرورة حماية حقوق المرأة في روج آفا، نظراً للدور الذي أدته وحدات حماية المرأة في مواجهة داعش، كما دعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى منع عودة المرتزقة إلى سوريا، والانتباه إلى التنظيمات التي قد تعيد إنتاج ممارسات مشابهة، داعياً السوريين إلى بناء سوريا حرة ومشتركة وديمقراطية.

وعقب انتهاء البيان، عُرض سنفزيون حول مقاومة كوباني عام 2014.

كركي لكي

وفي كركي لكي، أدلى مجلس المدينة ببيان أمام مبنى المجلس، قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس سلامى محمد، استذكر البيان المقاومة التاريخية لكوباني، وأكد أنها تحولت إلى رمز عالمي للنضال ضد التطرف والإرهاب.

ورأى البيان أن مقاومة كوباني لم تقتصر على الدفاع عن المدينة، بل مثلت مشروعاً يؤمن بالتعددية والديمقراطية والتعايش السلمي، وأن تضحيات أبنائها وبناتها وتلاحم مكونات المجتمع جعلت منها نقطة تحول في الحرب ضد الإرهاب.

كما تناول البيان التحديات الراهنة، داعياً إلى إنجاح عملية الاندماج الديمقراطي وبناء سوريا ديمقراطية تعددية ولا مركزية، يشارك فيها جميع السوريين ومكوناتهم في الإدارة والحكم، مع رفض خطاب الكراهية والتحريض وتحمل المسؤوليات الوطنية والأخلاقية.

جل آغا

أدلى مجلس مدينة جل آغا ببيان، أمام مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الرصافة بالمدينة، بحضور أعضاء وعضوات مجلس المدينة ومجلس عوائل الشهداء والحركات النسائية والشبيبة، وقرأه عضو المجلس زاهر منذر.

وأكد البيان أن مقاومة كوباني جسدت إرادة الشعوب الحرة في الدفاع عن أرضها وكرامتها وهويتها، وأنها شكلت محطة مفصلية أثبتت قدرة الشعوب على مواجهة الإرهاب، وأبرزت دور المرأة والشباب والمجتمع في الدفاع عن قيم التعايش والتآخي.

وأشار إلى أن الوفاء لتضحيات الشهداء يكون بالحفاظ على مكتسبات الشعوب وتعزيز وحدة الصف وترسيخ ثقافة السلام والتعايش، مؤكداً أن إحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع كوباني يمثل تجديداً للعهد بحماية إرادة الشعوب وصون كرامتها والتمسك بالحرية والديمقراطية والعمل من أجل سوريا ديمقراطية تعددية تضمن حقوق جميع مكوناتها دون تمييز.

تربه سبيه

وفي تربه سبيه، أدلى مجلس المدينة ببيان بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، قرأه عضوا المجلس لورين مزكين وعبد العزيز سليمان.

وعدّ البيان أن انتصار كوباني أصبح حدثاً تاريخياً ونقطة مهمة في مسار الحرب ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن المدينة كتبت بدماء شاباتها وشبانها فصلاً جديداً في تاريخ الحرية والكرامة الإنسانية.

وأكد أن المعركة لم تكن دفاعاً عن جغرافيا المدينة فحسب، وإنما عن القيم الإنسانية، ومشروعاً وطنياً ديمقراطياً يقوم على المساواة والتعددية، مستذكراً الشهداء والجرحى والقادة المعنويين الذين ارتبطوا بالمقاومة.

عامودا

وفي عامودا، أدلى مؤتمر ستار ببيان في ساحة المرأة الحرة، قرأته عضوة المؤتمر جيلان يوسف، بحضور ممثلات عن مؤتمر ستار ومجلس المدينة ومجلس عوائل الشهداء.

ووصف البيان الأول من تشرين الثاني بأنه مناسبة لاستذكار مقاومة كوباني ووحدة وتضحيات أهلها، مؤكداً أن المدينة أصبحت رمزاً للحرية والكرامة لشعوب العالم، ولفت أن النساء أدين دوراً بارزاً في المقاومة وأثبتن قدرة المرأة على أن تكون قوة رئيسية في التغيير المجتمعي وحماية الحرية.

وأكد مؤتمر ستار أهمية حماية مكتسبات ثورة المرأة والقيم التي تحققت بتضحيات الشهداء، داعياً النساء وشعوب العالم والقوى الديمقراطية إلى الوقوف إلى جانب شعب كوباني ودعم حرية وحقوق الشعوب وفي مقدمتهم الشعب الكردي، مشدداً على أن مقاومة المدينة ستبقى حاضرة في ذاكرة الشعوب.

ديرك

وفي ديرك، أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي ببيان قرأه عضو الحزب صبحي إلياس، في السوق المركزي للمدينة، استذكر خلاله الشهداء والمقاتلين الذين شاركوا في مقاومة كوباني وتحريرها من مرتزقة داعش، لا سيما المقاتلين الكرد من أجزاء كردستان الأربعة.

وقال البيان إن استذكار شهداء كوباني يمثل استذكاراً لمحطة تاريخية مهمة في مسيرة ثورة روج آفا، مشيراً إلى أن المقاومة انتهت بتحرير المدينة بفضل تضحيات الشهداء والمقاتلين.

واعتبر البيان أن كوباني أثبتت أن الشعب الكردي لن يستسلم أمام التحديات، وأن المدينة تحولت إلى رمز للوحدة والتضامن الكردي، بعدما توحدت إرادة الكرد من مختلف أجزاء كردستان في مواجهة خطر الإبادة، مؤكداً أن المدينة ستبقى مصدر فخر واعتزاز لشعب روج آفا.

تل تمر

وفي تل تمر، أكدت مبادرة الشعب عبر بيان، تضامنها مع كوباني وأهلها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوى المعنية بالشأن السوري إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب.

وقُرئ البيان أمام دوار الكهرباء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمد عليات، بحضور عدد من الأهالي،

وشددت المبادرة على أن التضامن مع كوباني يتجاوز الجانب الوجداني إلى التمسك بحقوق جميع مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتها الحقوق القومية والسياسية والثقافية واللغوية للشعب الكردي وضمان تثبيتها دستورياً، إلى جانب بناء سوريا ديمقراطية ولا مركزية موحدة تقوم على الشراكة والمساواة والمواطنة والاعتراف المتبادل.

كما دعت إلى تنفيذ التفاهمات والاتفاقات القائمة بروح المسؤولية والتوافق، وصون مكتسبات المرأة وضمان مشاركتها الفعلية والمتكافئة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، والمساهمة في إعادة إعمار كوباني وروج آفا والمناطق المتضررة، بما يضمن الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السوريين.

واختتمت المبادرة بالتأكيد على أن كوباني وتل تمر تمثلان جسراً للتضامن والمصير المشترك، وأن حرية الشعوب وكرامتها لا تقبلان التجزئة أو المساومة.

وفي الدرباسية، أدلى مجلس مدينة الدرباسية ببيان قرئ من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد سليمان، أمام دوار الشهيدة آرين ميركان، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس في المدينة.

أكد البيان أن كوباني التي سطّرت وأهلها ملحمة تاريخية عنوانها التضحية والإرادة وعدم الاستسلام، وبفضل مقاومتها البطولية وصمود شعبها تحطمت أسطورة تنظيم داعش، وسقط مشروعه الإرهابي أمام إرادة الشعوب، ستبقى رمزاً للمقاومة والصمود في وجه الإرهاب.

وشدد على أهمية التمسك بإرادة الشعوب وحماية مكتسباتها، وضرورة حماية إرادة الشعوب وتعزيز الوحدة والتعايش المشترك.

وأشار البيان إلى أن دماء شهداء كوباني ستبقى أمانة في أعناق الجميع، وذكراهم حاضرة في وجدان الأجيال، وأن المدينة لا تزال تواجه تهديدات من قوى الإرهاب، وأن ما تتعرض له من تهديدات وانتهاكات يستدعي موقفاً جماعياً لحماية شعوب المنطقة.

وأكد البيان أن حماية شعوب المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والوحدة والوعي، مجددةً العهد للشهداء بأن تبقى تضحياتهم منارةً تهدي الطريق نحو السلام والحرية والعيش المشترك.

(كروب/ح)

ANHA

 

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