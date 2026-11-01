محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة

بحث محافظ الحسكة مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، واقع القطاع الصحي في المحافظة والتحديات التي تواجهه، وسبل دعم الخدمات الطبية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية.

محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
محافظ الحسكة وممثلة الصحة العالمية يبحثان احتياجات القطاع الصحي في المحافظة
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   17:33
مركز الأخبار
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استقبل محافظ الحسكة نور الدين أحمد اليوم، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، كارولين كلارينفال، لبحث واقع القطاع الصحي في المحافظة والتحديات التي تواجهه، وسبل دعم الخدمات الطبية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية.

وحضر الاجتماع، إلى جانب الوفد المرافق لكلارينفال، مدير الصحة في الحسكة خالد الخالد، ومدير التعاون الدولي وليد المحمد، وعضو المكتب التنفيذي عن قطاع الصحة جواد عبيد.

وتناول اللقاء أبرز احتياجات القطاع الصحي والمتطلبات اللازمة لتطويره، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لدعم القطاع الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية في المحافظة.

(ف)

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