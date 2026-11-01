مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

قُتل شخص بإطلاق نار نفذه مسلحان مجهولان في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص
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الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   21:53
مركز الأخبار
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قُتل شخص اليوم، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحَين مجهولَين في شارع الأهرام بحي وادي الذهب في مدينة حمص.

ووفقاً للمعلومات الأولية، أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار على صاحب محل "بوظة هبة"، ما أدى إلى مقتله، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادثة أو دوافعها، فيما لم تصدر الجهات المعنية أي معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو هوية المتورطين فيها.

(ع م)

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