اتحاد الإعلام الحر يهنئ بمناسبة الذكرى الـ 177 لعيد الصحافة السريانية

هنأ اتحاد الإعلام الحر، الإعلاميين السريان بمناسبة الذكرى الـ 177 لعيد الصحافة السريانية، وأكد دعمه المستمر لرسالة الإعلام الحر والمسؤول، وشدد على أن حرية الصحافة هي الدعامة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.

اتحاد الإعلام الحر يهنئ بمناسبة الذكرى الـ 177 لعيد الصحافة السريانية
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   11:27
مركز الأخبار
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أصدر اتحاد الإعلام الحر (YRA)، اليوم الأحد، بياناً، تقدم فيه بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الشعب السرياني، وخاصة الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية، بمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين بعد المئة لعيد الصحافة السريانية.

وتتزامن هذه المناسبة مع ذكرى صدور العدد الأول من جريدة زهريرا دبهرا (شعاع الضوء)، حيث وصف الاتحاد هذه المحطة التاريخية بأنها مصدر اعتزاز بمسيرة صحفية عريقة، مثلت منذ انطلاقتها منبراً للفكر والتنوير، ومساحة للحوار والتفاعل الثقافي، فضلاً عن دورها كركيزة أساسية في صون الهوية القومية، اللغة، والتراث الحضاري والإنساني ونقله للأجيال المتعاقبة.

واستذكر البيان بتقدير كبير رواد الصحافة السريانية وشهداء الإعلام الحر، مثمناً الجهود والتضحيات التي بذلوها في سبيل الكلمة الحرة.

وأشاد بالدور الحالي الذي يضطلع به الإعلاميون السريان في نقل الحقيقة، والدفاع عن حرية التعبير، وتعزيز ثقافة التعددية، وترسيخ قيم العيش المشترك والتآخي بين مختلف مكونات المجتمع.

واختتم اتحاد الإعلام الحر بيانه بتأكيد دعمه المستمر لرسالة الإعلام الحر والمسؤول، مشدداً على أن حرية الصحافة هي الدعامة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي تسوده قيم العدالة، والمساواة، واحترام الخصوصيات الثقافية والقومية.

(ي م)

ANHA

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