اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الغربي

اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الغربي، عقب استهداف نقطة عسكرية بمسيّرة، وسط تحليق حربي مجهول وانفجار قرب شهبا.

اشتباكات عنيفة في ريف السويداء الغربي
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   22:25
مركز الأخبار
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اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم، بين عناصر من "الحرس الوطني" وقوات الحكومة الانتقالية السورية، على محور بلدتي المجدل والمزرعة في ريف السويداء الغربي، وسط استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن المواجهات اندلعت عقب استهداف نقطة عسكرية تابعة لـ"الحرس الوطني" بطائرة مسيّرة مذخّرة في محور بلدة المجدل، مشيراً إلى أن الطائرة انطلقت، بحسب المعلومات المتداولة، من مواقع تمركز القوات الحكومية في بلدة المزرعة.

وفي سياق متصل، سُمع تحليق طيران حربي مجهول في أجواء المنطقة، تخلله اختراق لجدار الصوت، أعقبه دوي انفجار في محيط مدينة شهبا شمالي السويداء.

(ع م)

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