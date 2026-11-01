رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب

تحافظ مكتبات في مدينة قامشلو على أسعار الكتب رغم ارتفاع تكاليف الطباعة والإنتاج والاستيراد، وتبيع بعضها بأقل من كلفتها، بهدف إبقاء الكتب في متناول القراء وتشجيع ثقافة القراءة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
رغم ارتفاع تكاليف الطباعة.. مكتبات في قامشلو تحافظ على أسعار الكتب
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   04:10
قامشلو
محمد علو
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في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، تواجه الكتب تحدياً في الحفاظ على مكانتها ضمن اهتمامات القراء واحتياجاتهم الثقافية، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف إنتاجها وطباعة إصداراتها ونقلها. 

وفي مدينة قامشلو بمنطقة الجزيرة، تتنوع الكتب المعروضة في مكتبتَي شلير وآمارا بين الروايات والمجموعات الشعرية والمذكرات والمسرح والسياسة والتاريخ، إلى جانب كتب الأطفال والكتب التركية وإصدارات لكتاب عالميين.

أسعار الكتب الكردية والعربية

وتبدأ أسعار الكتب الكردية والعربية الصادرة عن مكتبة آمارا ودار شلير للنشر من دولار واحد، وتصل إلى 25 دولاراً لبعض الكتب والمجلدات، فيما يبلغ سعر بعض المجموعات المؤلفة من أربعة كتب نحو 100 دولار، تبعاً لطبيعة الإصدار ومواصفاته.

وتتفاوت أسعار قصص الأطفال، إذ تبلغ 20 ألفاً أو 30 ألفاً أو 60 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة، فيما يصل سعر بعضها إلى 15 دولاراً، بحسب الكتاب ونوعية الطبعة، كما تصل أسعار المعاجم إلى 20 دولاراً.

أسعار الكتب في دمشق

في حين تبدأ أسعار الكتب والروايات في دمشق خلال عام 2026، من 15 ألفاً لترتفع الأسعار وفق فحوى الكتاب وجودته ودار النشر، بينما تتوفر خيارات أقل سعراً في أسواق الكتب المستعملة والقديمة.

أسعار الكتب في جنوب كردستان والعراق

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالتنا من مصادر مختلفة لعام 2026، تتراوح أسعار الروايات والكتب الورقية الاعتيادية في جنوب كردستان والعراق بين 7 آلاف و15 ألف دينار عراقي (أي من 5 – 10 دولار)، مع اختلاف الأسعار بحسب نوع الكتاب ودار النشر ولغته، سواء أكانت الكردية أم العربية أم الإنجليزية، وطبيعة الإصدار، محلياً كان أم مستورداً.

وتبدأ أسعار كثير من الروايات والكتب الأدبية العربية والمترجمة المتاحة في المتاجر المحلية ومنصات التوزيع العراقية من نحو 7 آلاف دينار عراقي.

أما الكتب الصادرة عن دور نشر خاصة أو أجنبية، فتختلف أسعارها بحسب تكاليف الإنتاج والشحن. وتُقام معارض سنوية محلية ودولية، من بينها معرض هولير الدولي للكتاب ومعارض الكتاب الكردي، تتيح خصومات وأسعاراً متفاوتة تناسب فئات مختلفة من القراء.

أسعار الكتب في بعض الدول العربية

وفي مصر، تتراوح أسعار الروايات والكتب الحديثة في المكتبات الكبرى خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بين 150 و500 جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 3 إلى 10 دولارات أمريكية، فيما تتوفر طبعات شعبية مدعومة عبر الهيئات الحكومية، إلى جانب الكتب في سور الأزبكية، بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 50 جنيهاً.

وفي لبنان، تتراوح أسعار الكتب بين 4 و20 دولاراً، وسط مساعٍ من العاملين في القطاع للحفاظ على جمهور القراءة وتوسيع الخيارات المتاحة أمامه.

أما في المملكة العربية السعودية، فتتراوح أسعار الكتب العربية في المكتبات الكبرى بين 40 و120 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل نحو 11 إلى 32 دولاراً، فيما يتراوح متوسط أسعار الكتب الورقية العادية في الإمارات العربية المتحدة بين 45 و175 درهماً، أي ما يعادل نحو 12 إلى 48 دولاراً.

أسعار الكتب في الدول الأوروبية

وتتراوح أسعار الروايات والكتب العامة في الدول الأوروبية خلال عام 2026، بين 10 و25 يورو، مع تطبيق قوانين لتثبيت أسعار الكتب في عدد من الدول، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

عوامل تحدد أسعار الكتب

ويوضح القائمون على المكتبات في قامشلو أن أسعار الكتب لا ترتبط بمحتواها وحده، بل تتأثر بعوامل فنية وإنتاجية متعددة، من بينها دار النشر، ونوعية الورق ولونه، وحجم الكتاب ووزنه، وطريقة الطباعة، وجودة التجليد، سواء أكان بغلاف ورقي أم كرتوني، إضافة إلى عدد الصفحات وطبيعة الإخراج.

وأشاروا إلى أن أسعار الكتب المستوردة تختلف عن أسعار الكتب المطبوعة محلياً، نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف النقل المرتفعة.

كتب تُباع بأقل من تكلفتها

ويؤكد القائمون على المكتبات أن هدف المكتبات الثقافية في قامشلو هو تعزيز ثقافة القراءة وتشجيعها، لذلك تُباع الكتب الصادرة في المدينة والكتب المستوردة بأسعار تقل عن تكلفتها، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأهالي، ومحاولةً لإبقاء الكتب في متناول القراء.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، تشهد المنطقة زيادة في تكاليف الورق والطباعة والتجليد والنقل، بالتزامن مع قرار رفع أسعار المحروقات من قبل الحكومة الانتقالية السورية والصعوبات المرتبطة بالاستيراد والرسوم الجمركية، وهي عوامل تزيد الأعباء على قطاع النشر والقراء، وتحدّ من القدرة الشرائية، وسط توجه بعض القراء إلى القراءة الإلكترونية.

ورغم هذه التحديات، يؤكد القائمون على المكتبات في المدينة أن أسعار الكتب أقل من أسعار العام الماضي، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من القراء من اقتنائها.

(ح)

ANHA


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