مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن

أكد المشاركون في الدورة الرابعة من مهرجان "آرين جدائل السلام" أن السلام لا يُبنى بالسياسة وحدها، بل بالثقافة والفن أيضاً.

مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
مشاركون في مهرجان "آرين جدائل السلام ": السلام يُبنى بالثقافة والفن
الثقافة والفن
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   18:10
كوباني
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تتواصل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "آرين جدائل السلام"، في يومها الثالث، في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

ويُنظَّم المهرجان من قبل مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، بالتعاون مع حركة الثقافة والفن في ميزوبوتاميا (TEV-ÇAND)، تحت شعار "من كل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية".

وبدأت الفعاليات اليوم بالوقوف دقيقة صمت، بحضور عدد كبير من المشاركين، تلتها كلمة ألقتها عضوة جمعية ليلون الخيرية لتنمية وتطوير الشباب من عفرين رشا ملحم.

وتحدثت عن مشاركتها في المهرجان، قائلةً: "عندما رأيت هذا التجمع هنا، استحضرت ذكرياتنا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، كوباني أيضاً مكاننا، وقد احتضنتنا بكل محبتها ودفئها، بالنسبة لنا كوباني مثل عفرين، ولا فرق بينهما".

وأضافت أن مشاركتهم في المهرجان تأتي بهدف إبراز ثقافتهم وهويتهم، مؤكدةً أن "السلام لا يتحقق بالاتفاقيات السياسية وحدها، بل يُبنى أيضاً من خلال الفن والثقافة".

واختتمت حديثها بالقول: "لكل واحد منا حكاية في مدينة، ونحن هنا اليوم لنروي حكايات وروايات مدننا ونُحييها من خلال المسرح".

وعقب الكلمات، قدمت فرقة آرارات مسرحية "الذي لا يأتي"، من تأليف هيرس مارديكيان، وبمساعدة أردزيف خاتشويان وأفيد شوكيان في إخراجها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الرابع من تشرين الثاني.

(سـ)

ANHA


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