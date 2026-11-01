توقيف 779 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في فرنسا

أوقفت السلطات الفرنسية 779 شخصاً خلال احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع تكافؤ الفرص، وسط دعوات لاستئناف إغلاق المدارس الثانوية.

توقيف 779 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في فرنسا
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   18:50
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، توقيف 779 شخصاً في أنحاء البلاد خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع، التي شهدت تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع تكافؤ الفرص.

وقالت الوزارة إنه لم تُسجّل "حوادث كبرى" في وقت متأخر من مساء السبت، رغم وقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة في عدد من المواقع، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وشهدت فرنسا، أمس، ثالث موجة احتجاجات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بمشاركة تلاميذ مدارس ثانوية وطلاب جامعات، إلى جانب محتجين من فئات مختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن بيار سورزا، قائد حركة "ليسييان!" الطلابية، استئناف إغلاق عدد من المدارس الثانوية اعتباراً من الاثنين، معتبراً أن التدابير التي أعلنتها الحكومة استجابة لمطالب المحتجين غير كافية.

وتشمل مطالب الطلاب تحسين ظروف التعليم، وزيادة التمويل المخصص للمدارس، وتوفير فرص أكثر إنصافاً للالتحاق بالتعليم العالي، فضلاً عن إصلاح منصة التوجيه الجامعي التي تواجه انتقادات تتعلق بنقص الشفافية.

وكانت الحكومة قد أعلنت حزمة إجراءات لمعالجة مطالب المحتجين، تضمنت تطوير نظام التوجيه الجامعي وتوفير قروض لترميم المدارس، إلا أن اتحادات طلابية أكدت عزمها مواصلة الاحتجاجات وإغلاق المدارس والجامعات يومي الثلاثاء والخميس، قبل المشاركة في تظاهرة مقررة في الخامس من تشرين الثاني.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استئناف الدراسة في أجواء هادئة، مؤكداً أن الحكومة استمعت إلى مطالب الشباب، فيما يرى قادة الحركة الطلابية أن الإجراءات المعلنة لم تستجب لمطالبهم الأساسية.

(ع م)

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