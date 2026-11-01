عراقجي: تقدم في المشاورات مع قطر بشأن مقترح لإنهاء الحرب

أعلن عراقجي إحراز تقدم في المشاورات مع قطر بشأن مقترح لإنهاء الحرب، مؤكداً استمرار الاتصالات وانتظار رد الطرف الآخر على الاستفسارات الإيرانية دون اتفاق نهائي.

عراقجي: تقدم في المشاورات مع قطر بشأن مقترح لإنهاء الحرب
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   18:07
مركز الأخبار
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إحراز تقدم في المشاورات الجارية مع الوسطاء القطريين بشأن مقترح لإنهاء الحرب، مؤكداً أن المحادثات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة "إرنا" عن عراقجي قوله، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إن وفداً إيرانياً زار قطر على مستوى نائب وزير الخارجية لمواصلة المشاورات مع الوسطاء، الذين أجروا اتصالات مع طهران خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح عراقجي أن الزيارة لا تتضمن خطة لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المشاورات تتناول مقترحاً يتضمن خطة من يومين، وأن استكمالها يتوقف على رد الطرف الآخر على الاستفسارات الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن يتعامل الجانب الآخر بعقلانية ويمنح الحلول الدبلوماسية الأولوية، مؤكداً استعداد بلاده للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تجمع بين الاستعداد الدفاعي ومواصلة المسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية رفعت مستوى جاهزيتها واستفادت من الخبرات المكتسبة خلال الحربين السابقتين.

وتأتي المشاورات في ظل مخاوف من تجدد التصعيد العسكري عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني الجاري.

(ع م)

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