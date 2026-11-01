سانا: إحباط مخطط لاستهداف مصفاة بانياس

أفاد مصدر في الاستخبارات السورية لوكالة "سانا" بإحباط مخطط لاستهداف مصفاة بانياس، وأعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لمرتزقة داعش متورطة في تنفيذ اغتيالات بدير الزور.

سانا: إحباط مخطط لاستهداف مصفاة بانياس
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الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   19:51
مركز الأخبار
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أعلن مصدر في الاستخبارات السورية، لوكالة "سانا" اليوم، إحباط مخطط "إرهابي" كان يستهدف مصفاة بانياس من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخطط والجهات المتورطة فيه.

وفي سياق متصل، أفادت "سانا" بأن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ألقى القبض على خلية تابعة لداعش" في محافظة دير الزور، متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة.

(ع م)

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