كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة

أحيا المئات من أهالي مدينة كوباني، عبر احتفالية حاشدة، يوم الأول من تشرين الثاني "اليوم العالمي للتضامن مع كوباني".

كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   15:50
كوباني
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نظّم أهالي مدينة كوباني، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، تحت شعار "استذكاراً للشهداء الأبطال، هنيئاً الأول من تشرين الثاني، يوم كوباني العالمي"، تخلّلتها كلمات أكدت أهمية حماية مكتسبات المقاومة، إلى جانب فقرات فنية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى فرحان حج عيسى كلمة باسم أهالي كوباني، هنّأ فيها بهذه المناسبة، واستذكر تضحيات الذين دافعوا عن المدينة وأسهموا في تحريرها من مرتزقة داعش.

وقال حج عيسى إن الأول من تشرين الثاني ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل عنوان لملحمة المقاومة التي سطّرها أهالي كوباني في مواجهة هجمات عام 2014.

وأضاف أن صمود المدينة جعلها رمزاً عالمياً للمقاومة والكرامة. واختتم بالقول: "كوباني مدينتنا جميعاً، ويجب علينا صون المكتسبات التي تحققت بفعل هذه المقاومة".

وباسم الحركة النسائية، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بروين يوسف، كلمة شدّدت فيها على الدور الريادي للمرأة في المقاومة وما حققته من مكتسبات، وأن مقاومة شمال وشرق سوريا أصبحت منارة للشرق الأوسط.

واستذكرت يوسف الانتهاكات التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق النساء والأطفال، والدمار الذي ألحقوه بالمدينة، وأكدت أن شجاعة مقاتلات وحدات حماية المرأة (YPJ) ومقاتلي وحدات حماية الشعب (YPG) جعلت كوباني نقطة انطلاق لمواجهة التنظيم وإنهائه.

ودعت إلى حماية مكتسبات الثورة ومواصلة المسير بروح الأول من تشرين الثاني لتحقيق انتصارات جديدة.

وتواصلت الاحتفالية ببرنامج فني أحيته فنانة الهلال الذهبي نورين آرارات والفنان خليل جان، واختُتمت بهتافات تحيّي مقاومة كوباني وتنادي بحرية المرأة.

(ج ت/ ل م)

ANHA


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