مؤسسة المرأة الحرة تكشف الحصيلة النهائية لحملة الشهر الوردي لمحاربة سرطان الثدي

كشفت مؤسسة المرأة الحرة الحصيلة النهائية لمجمل الأعمال والفعاليات التي نظمتها خلال شهر تشرين الأول (الشهر الوري لمحاربة سرطان الثدي)، في مدينة قامشلو، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذه الأنشطة 2680 امرأة.

مؤسسة المرأة الحرة تكشف الحصيلة النهائية لحملة الشهر الوردي لمحاربة سرطان الثدي
المرأة
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:15
قامشلو
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أعلنت مؤسسة المرأة الحرة في سوريا، اليوم الأحد، عن انتهاء فعالياتها وأنشطتها التي أقيمت بمناسبة شهر أكتوبر الوردي.

وكشفت المؤسسة عن الحصيلة النهائية لسلسلة فعالياتها عبر مؤتمر صحفي أقامته أمام مؤسستها في مدينة قامشلو. حيث استهدفت الحملة زيادة الوعي لدى النساء بالكشف المكبر لزيادة الفرص أمام محاربة السرطان.

وفي إطار الحملة تم تنظيم العشرات من المحاضرات التوعوية والصحية (منها الكشف من قبل الدكاترة المختصين في هذا المجال) لتستفيد منها الآلاف من النساء.

وقد تلي البيان من قبل إدارية المؤسسة، شهناز موصلي، وجاء فيه: "تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نفذت المؤسسة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية في مختلف مناطق عملها، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى النساء، والتعريف بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر، وسبل الوقاية من المرض، إلى جانب التشجيع على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

وشملت الحملة تنظيم محاضرات ولقاءات توعوية في المدن والقرى والمخيمات والكومينات والمؤسسات التعليمية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والوقاية.

وأشار البيان إلى تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية والصحية في كل من المدن التالية ديرك، وكركي لكي، والحسكة، وقامشلو، وكوباني بالإضافة إلى مخيم روج والعديد من المؤسسات. كم تم توجيه العديد من النساء لإجراء فحص شعاعي للثدي (الماموغرام) في مستشفى الهلال الأحمر الكردي.

الحصيلة العامة للحملة

وبلغ إجمالي المحاضرات التوعوية التي نفذت في مناطق عمل مؤسسة المرأة الحرة 290 محاضرة، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدات إلى 2680 امرأة.

 كما جرى تحويل ست حالات لإجراء تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرام) في الحسكة ومخيم روج.

وفي الختام أكدت مؤسسة المرأة الحرة في سوريا أن التوعية الصحية والكشف المبكر يشكلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة سرطان الثدي، وأن الوصول إلى النساء في المدن والقرى والمخيمات والمؤسسات المجتمعية، يأتي ضمن مسؤوليتها في تعزيز صحة المرأة وتسهيل وصولها إلى المعلومات والخدمات الطبية.

(ج د/ي م)

ANHA


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