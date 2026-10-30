فقدان طفل لحياته وإصابة 9 أشخاص بانفجار لغمين في ريفَي تل تمر ومنبج

فقد طفل حياته وأُصيب تسعة أشخاص بجروح، جراء انفجار لغمين في حادثتين منفصلتين بريفَي تل تمر ومنبج.

فقدان طفل لحياته وإصابة 9 أشخاص بانفجار لغمين في ريفَي تل تمر ومنبج
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الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   10:49
مركز الأخبار
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فقد طفل حياته وأُصيب تسعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء انفجار لغمين في حادثتين منفصلتين بريفَي تل تمر ومنبج، في ظل استمرار سقوط ضحايا جراء الألغام ومخلفات الحرب.

ففي الريف الغربي لمدينة تل تمر، فقد الطفل يوسف طه إبراهيم، البالغ من العمر 14 عاماً، حياته جراء انفجار لغم في محيط صوامع قرية أم الكيف. كما أُصيب الطفلان شاكر قاسم إبراهيم، البالغ من العمر 14 عاماً، ومحمد قاسم إبراهيم، البالغ من العمر 12 عاماً، بشظايا في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وفي قرية شاش البوبنا بريف منبج شرق حلب، أُصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة كانوا يستقلّونها، عقب دخولها حقل ألغام، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

(م ع)

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