وفاة أحد الأطفال الأربعة الذين تعرّضوا للغرق بريف الحسكة

توفي أحد الأطفال الأربعة الذين غرقوا في بركة مياه داخل مقلع قديم قرب قرية تل الذهب بناحية تل براك، وإنقاذ ثلاثة آخرين أحدهم بحالة حرجة.

وفاة أحد الأطفال الأربعة الذين تعرّضوا للغرق بريف الحسكة
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   16:04
الحسكة
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توفي أحد الأطفال الأربعة الذين تعرّضوا للغرق في بركة مياه داخل مقلع قديم قرب قرية تل الذهب، التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة، اليوم السبت، 31 تشرين الأول، فيما أُنقذ الأطفال الثلاثة الآخرون، أحدهم في حالة حرجة.

وجاء ذلك بعد معلومات أولية أفادت بانتشال طفلين وفقدان اثنين آخرين، وسط مناشدات من الأهالي لتدخّل فرق الإنقاذ.

وتمكّن مدنيون من إخراج الأطفال من البركة ونقلهم إلى المشفى، فيما استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الحسكة، وطوّقت البركة بشريط تحذيري وأمّنت محيطها لمنع اقتراب الأهالي والحد من مخاطر الغرق.

وكانت البركة قد تشكّلت نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة.

(ل م)

ANHA

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