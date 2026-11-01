مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة

قيّم مؤتمر ستار في مدينة عامودا أعماله خلال العامين الماضيين، وبحث سبل تطوير عمله وتعزيز دور المرأة في المجتمع ومواقع صنع القرار، خلال كونفرانسه السنوي الذي عُقد بحضور السياسية إلهام أحمد، واختُتم بانتخاب إدارة جديدة تضم ثلاث نساء.

مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
مؤتمر ستار في مدينة عامودا يعقد كونفرانسه السنوي وينتخب إدارة جديدة
المرأة
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   20:39
قامشلو
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عقد مؤتمر ستار، اليوم، كونفرانسه السنوي في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بمدينة عامودا، بحضور السياسية إلهام أحمد، ومشاركة ممثلين عن مجلس الشعب ومجلس عوائل الشهداء وبلدية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي والمؤسسات المدنية في المدينة.

وخُصّص الكونفرانس لتقييم أعمال مؤتمر ستار واستعراض نشاطاته وإنجازاته خلال العامين الماضيين، ومناقشة الصعوبات التي واجهت عمله، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وبدأ الكونفرانس بالترحيب بالضيوف واستقبال السياسية إلهام أحمد من قبل أمهات الشهداء، اللواتي عبّرن عن اعتزازهن بحضورها، تلا ذلك الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وقدّمت عضوات مؤتمر ستار تقرير الأعمال، الذي تناول أبرز النشاطات المنفّذة خلال الفترة الماضية، ومسارات العمل والتحديات التي واجهته، والجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في المجالين الاجتماعي والتنظيمي.

كما عُرض فيلم تناول مسيرة مؤتمر ستار وأبرز إنجازاته خلال العامين الماضيين، مسلطاً الضوء على نشاطاته ومراحل عمله ودور النساء فيها. وعقب العرض، فُتح باب المداخلات لمناقشة التقرير وتبادل الآراء بشأن الأعمال المنجزة وسبل تطويرها وتوسيع حضور النساء في المجتمع.

إلهام أحمد: المرأة شريكة أساسية في بناء سوريا الجديدة

وخلال الكونفرانس، ألقت السياسية إلهام أحمد كلمة تناولت فيها التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها سوريا وانعكاساتها على واقع المرأة ودورها في المرحلة الجديدة.

وأشارت إلى أن سقوط نظام البعث وظهور نظام وإدارة جديدين رافقتهما تحولات أساسية في الوعي وبنية النظام العام، إلى جانب آمال وتطلعات لدى النساء ومختلف مكونات المجتمع بشأن مستقبل البلاد.

وأكدت أن النساء يمتلكن رؤية واضحة لسوريا التي يطمحن إلى بنائها، وأن أهدافهن واستراتيجياتهن للمستقبل واضحة، مشددةً على ضرورة أن تكون المرأة شريكة أساسية في مسار التغيير وبناء سوريا الجديدة وتحديد مستقبلها.

كما دعت إلى تقدّم النساء الصفوف وتولّيهن أدواراً في القيادة وصنع القرار، وتعزيز حضورهن في المجالات السياسية والاجتماعية بما ينسجم مع تطلعاتهن ودورهن في المجتمع.

تطوير التنظيم وتوسيع دور النساء

من جانبها، قالت عضوة مؤتمر ستار درة إبراهيم إن انعقاد الكونفرانس في عامودا يشكّل محطة لمواصلة العمل والتقدّم، مهنئةً النساء ومتمنيةً لهن النجاح والتطور واكتساب المعرفة.

وأشارت إلى نضال النساء وعملهن في الكومينات ومختلف المجالات، مؤكدةً ضرورة دعمهن لإبراز قدراتهن وتولّي المسؤوليات والمواقع القيادية وإثبات كفاءتهن في أداء مهامهن.

بدورها، أوضحت عضوة مؤتمر ستار ناز درويش أن الكونفرانس يهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل وتطوير التنظيم، من خلال مراجعة مجالات نشاط المؤتمر والظروف التي مرّ بها، وإعادة تنظيمها وتطويرها.

وأضافت أن المجال الاجتماعي يشكّل أساس عمل مؤتمر ستار، مشددةً على ضرورة جعل المجتمع محوراً للنشاط والعمل. كما أكدت أن الكونفرانس يقوم على مبدأ الديمقراطية وإتاحة المجال للجميع للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا المطروحة.

ودعت إلى توسيع مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية وتطوير نشاطاتها، بما ينسجم مع ثورة روج آفا وثورة المرأة، ويعزز قدرتها على تحمّل المسؤوليات وأداء مهامها في مختلف المجالات.

واختُتم الكونفرانس بإجراء انتخابات لاختيار إدارة جديدة لمؤتمر ستار في عامودا، أسفرت عن انتخاب ثلاث نساء لتولّي مهام الإدارة، أعقبها تكريم العضوات المنتخبات.

(س م/ف)

ANHA


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