عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"

قدّمت فرقتان من الحسكة والرقة عرضين مسرحيين في اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمهرجان "آرين جدائل السلام" في مدينة كوباني.

عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
عرضان مسرحيان في اليوم الثاني من مهرجان "آرين جدائل السلام"
الثقافة والفن
السبت 31 تشرين الأول, 2026   17:38
كوباني
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تتواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي، في يومها الثاني، بمركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وينظّم المهرجان مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني بالتعاون مع حركة الثقافة والفن مزبوتاميا TEV-ÇAND))، ويحمل هذا العام شعار: "من كل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية".

وشهد اليوم الثاني، بحضور جماهيري، تقديم فرقة من مدينة الحسكة مسرحية "الذي لا يأتي"، فيما قدّمت فرقة من الرقة مسرحية "حارس المسرح"، وسط تفاعل الحضور مع العرضين.

ويستمر المهرجان حتى الرابع من تشرين الثاني، بمشاركة فرق مسرحية من كوباني والجزيرة والرقة وحلب ودمشق.

(ف)

ANHA


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