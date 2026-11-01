درجات الحرارة حول معدلاتها وتحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها، مع حالة عدم استقرار جوي تبدأ مساء اليوم، تترافق بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وضباب ليلي في عدة مناطق.

درجات الحرارة حول معدلاتها وتحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية
المجتمع والحياة
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   09:27
مركز الأخبار
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تشهد سورية اليوم ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في معظم المناطق، بالتزامن مع بدء تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ساعات المساء، تستمر حتى يوم غد الإثنين، وتترافق مع هطولات مطرية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالعواصف الرعدية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون غائماً جزئياً خلال ساعات النهار، ليتحول تدريجياً إلى غائم مساءً وخلال الليل، مع فرص لهطول زخات مطرية على مناطق متفرقة من البلاد.

ومن المتوقع أن تتركز الهطولات الأشد في منطقة البادية، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشمالية والأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة الوسطى، حيث قد تشهد تلك المناطق أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرعد.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر فوق المرتفعات الجبلية، مع تحذيرات من تشكل ضباب كثيف في العديد من المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بينما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب النشرة الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات السورية على النحو الآتي: دمشق 23 و11 درجة مئوية، درعا 26 و14، اللاذقية 25 و18، طرطوس 26 و17، الحسكة 25 و18، دير الزور 24 و14، حلب 22 و14، إدلب 23 و14، حمص 22 و15، حماة 22 و15، الرقة 22 و13، السويداء 22 و11، والقنيطرة 20 و9 درجات مئوية.

(م ش)

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