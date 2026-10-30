تحذيرات من اضطراب جوي وأمطار رعدية غزيرة في مناطق سورية بدءاً من الأحد

حذّرت وزارة الطوارئ من اضطراب جوي يبدأ عصر الأحد ويستمر حتى فجر الاثنين، يترافق مع أمطار رعدية غزيرة وبَرَد وعواصف غبارية، داعيةً إلى تجنب مجاري الأودية والمناطق المكشوفة.

تحذيرات من اضطراب جوي وأمطار رعدية غزيرة في مناطق سورية بدءاً من الأحد
المجتمع والحياة
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   21:26
مركز الأخبار
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حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر مناطق سورية باضطراب جوي يبدأ عصر الأحد ويستمر حتى فجر الاثنين 2 تشرين الثاني، مترافقاً مع هطولات مطرية رعدية غزيرة واحتمالية تساقط حبات البَرَد، إضافة إلى نشوء تيارات هوائية هابطة وتشكل عواصف غبارية في مناطق البادية وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى.

وأوضحت الوزارة أن التأثير الأبرز للفعالية الجوية سيتركز في بادية دمشق وحمص، مع توقع امتداد زخات مطرية غزيرة إلى أجزاء من محافظات حماة وحمص وريف حلب الجنوبي، فضلاً عن مناطق من الرقة والحسكة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الهطولات المطرية، وعدم المخاطرة بعبور المجاري المائية، تجنباً لمخاطر السيول المفاجئة.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية والأماكن المرتفعة وأبراج الكهرباء خلال العواصف الرعدية، مع فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة عند اشتداد العواصف.

(م ش)

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