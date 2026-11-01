القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا

اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصاً في وادي قرية كويا غرب درعا، بالتزامن مع توغل دورية إسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   19:04
مركز الأخبار
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، شخصاً أثناء عمله في قطاف الزيتون في وادي قرية كويا بريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي الحادثة وسط استمرار التحركات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، وما تثيره من مخاوف لدى السكان، خصوصاً المزارعين الذين يعملون في الأراضي الزراعية القريبة من مناطق الانتشار الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، توغلت دورية إسرائيلية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، في ثالث تحرك بري يُسجل للقوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

(ع م)

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